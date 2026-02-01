Një aksident ‘katastrofik’ që përfshinte deri në 150 automjete mbylli autostradën e famshme të Kalifornisë
Një aksident masiv me reaksion zinxhiror që përfshinte dhjetëra automjete bllokoi të dy drejtimet e Autostradës 99 të Kalifornisë të shtunën në mëngjes, pasi mjegulla e dendur uli dukshmërinë dhe shkaktoi një nga aksidentet më të këqija të Kalifornisë në vite.
Aksidenti ndodhi menjëherë pas orës 8:15 të mëngjesit pranë komunitetit të vogël bujqësor të Earlimart në qarkun Tulare, ku shoferët hasën kushte të papritura, pothuajse zero dukshmërie, që bënë që shumë automjete të përplaseshin me njëra-tjetrën në të dy korsitë, në drejtim të veriut dhe në drejtim të jugut.
Brenda sekondash, rruga u shndërrua në një masë të ngatërruar limuzinash të shtypura, kamionësh të thyer dhe mbeturinash të shpërndara në shumë korsi, transmeton Telegrafi.
Patrulla e Autostradave të Kalifornisë (CHP) konfirmoi se 59 automjete ishin të përfshira, megjithëse vlerësimet e hershme nga zyrtarët e qarkut sugjeruan se numri mund të ishte deri në 150.
Të paktën 10 persona u dërguan në spitalet lokale për trajtim, ndërsa dhjetëra të tjerë mbetën të bllokuar për orë të tëra ndërsa ekipet e emergjencës punonin nëpër rrënoja.
Autoritetet thanë se përfundimisht shoferët e mbetur të përfshirë në aksident u transportuan me autobusë në qendrën Tulare, ku pritën transportin dhe vlerësimet mjekësore.
Autostrada 99 u mbyll plotësisht nga Avenue 24 deri në vijën e qarkut Kern, me autoritetet që paralajmëruan se mbyllja do të zgjaste deri në mbrëmje, ndërsa hetuesit pastruan mbeturinat dhe vlerësuan vendin e ngjarjes. /Telegrafi/
