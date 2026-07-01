Një aeroplan u përplas me një rrokaqiell në Pekin, por Kina nuk thotë se çfarë ka ndodhur
Kanë kaluar katër ditë që kur një aeroplan i vogël u përplas me rrokaqiellin më të lartë të Pekinit, duke humbur jetën piloti - personin e vetëm në bord - dhe duke u lënduar 13 të tjerë, por është ende e paqartë pse dhe si ndodhi kjo.
Një raport prej 60 fjalësh që detajon faktet themelore në gazetën shtetërore Beijing Daily është deklarata e vetme zyrtare që Kina ka publikuar deri më tani mbi rrëzimin, i cili ndodhi vetëm pak kilometra nga Zhongnanhai, selia e Partisë Komuniste, transmeton Telegrafi.
Përplasja e së premtes la vrima në anën e Kullës CITIC 109-katëshe, të cilat që atëherë janë mbyllur me dërrasa. Pamjet dramatike të incidentit janë fshirë nga interneti.
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Të paktën tre firma aviacioni i thanë BBC-së se u është thënë të pezullojnë operacionet e avionëve të lehtë, por nuk pranuan të japin detaje, duke thënë se ishin udhëzuar të mos e diskutonin atë.
Mes vakumit të informacionit, po shtohen spekulimet se si avioni arriti të depërtonte në një qytet që ka disa nga kontrollet më të rrepta të hapësirës ajrore në botë.
Kina nuk është e panjohur me censurën. Kritikat ndaj partisë, udhëheqësve të vendit apo qeverisë janë të rralla, dhe çdo diskutim që duket kritik, ka implikime politike ose prek çështje të ndjeshme zhduket shpejt.
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Por këtë herë ka shkuar përtej objektivave të dukshëm. Fotografitë dhe memet e rrokaqiellit, të cilat nuk kanë lidhje me incidentin e së premtes, janë hequr gjithashtu nga platformat kineze të mediave sociale.
E formuar si një enë kineze për verë, ndërtesa është një vend tërheqës për turmat vendase. Shumë e shohin atë si një hajmali me fat dhe të rinjtë që dëshirojnë fat të mirë, nga rezultatet e provimeve deri te vendet e punës, ose ndalojnë ose ndajnë foto të saj në internet, së bashku me një lutje të shpejtë.
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Makineria e censurës filloi kaq shpejt dhe plotësisht këtë herë, ndoshta sepse udhëheqja e Pekinit "ende nuk është saktësisht e sigurt se çfarë ka ndodhur", thotë Manya Koetse, e cila drejton buletinin Eye on Digital China.
"Ky është një incident shumë i pazakontë", thotë ajo, duke shtuar se vë në pikëpyetje kompetencën e qeverisë dhe kërcënon "narrativat e rëndësishme të partisë". /Telegrafi/