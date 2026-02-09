Një aeroplan me destinacion Belfastin u detyrua të kthehej në Amsterdam pas një incidenti me një goditje zogjsh
Një fluturim i easyJet me destinacion Belfastin (Irlandë e Veriut) u detyrua të kthehej në Amsterdam pas një incidenti me një goditje zogjsh, ka konfirmuar linja ajrore.
Fluturimi i EasyJet me numër 3052/U23052 bëri një kthesë 180 shkallësh për në Aeroportin Schiphol të Amsterdamit, duke u ulur afërsisht 20 minuta pas nisjes së tij në orën 6.09 të mbrëmjes së kaluar (8 shkurt).
Kthimi i Airbus A320 Neo në Aeroportin Schiphol ishte për shkak të një goditjeje zogjsh dhe ai përfundoi një xhiro mbi det para se të kthehej në pikën e nisjes, raporton Belfast Live, përcjell Telegrafi.
Një përditësim nga EasyJet në atë kohë thoshte: "Na vjen keq që fluturimi juaj është kthyer në Amsterdam. Kjo për shkak se avioni duhet të inspektohet nga inxhinierët tanë pas një goditjeje zogjsh”.
“Kjo mund të zgjasë nga 30 minuta deri në dy orë dhe ne do t'ju mbajmë të informuar sapo të mësojmë më shumë. Siguria juaj dhe ekuipazhit tonë është përparësia jonë më e lartë dhe ju falënderojmë për durimin tuaj".
Goditjet e zogjve janë një ngjarje e shpeshtë dhe një rrezik i rregullt për udhëtimet ajrore, me mijëra incidente të raportuara globalisht çdo vit. /Telegrafi/