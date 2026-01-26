Nis ndërtimi i kanalit për ujitjen e tokave bujqësore në Lupç të Poshtëm në Podujevë
Nënkryetari i Komunës së Podujevës, Fahri Restelica, së bashku me Drejtorin e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, Behram Latifi, kanë vizituar nga afër punimet që po zhvillohen për ndërtimin e kanalit të ujitjes së tokave bujqësore në fshatin Lupç i Poshtëm.
Ky projekt, me një vlerë prej rreth 110 mijë eurosh, do të mundësojë ujitjen e afërsisht 80 hektarëve tokë bujqësore në këtë zonë.
Nënkryetari Restelica shprehu se projekti do të kontribuojë në rritjen e prodhimit bujqësor dhe efikasitetin e punës së fermerëve.
Ai gjithashtu theksoi se “investimet në bujqësi do të vazhdojnë edhe në të ardhmen me qëllim të zhvillimit të këtij sektori si shtyllë e zhvillimit ekonomik lokal”.
Drejtori Latifi shtoi se projekti synon përmirësimin e infrastrukturës ujitëse dhe mbështetjen e fermerëve në rritjen e prodhimit, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik të rajonit. /Telegrafi/