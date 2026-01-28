Nico Paz flet për rikthimin e tij te Real Madridi
Është raportuar gjerësisht se Real Madridi do ta rikthejë Nico Pazin në verë pas performancave të tij të shkëlqyera për Comon në Serie A.
Pas fitores së Comos kundër Fiorentinës me rezultat në fazën e 1/8-tës në Kupën e Italisë, Paz u pyet për planet e tij për t'u rikthyer te Real Madrid.
“Nuk e di, ka ende shumë gjëra për të bërë”, iu përgjigj fillimisht Paz pyetjes së gazetarit.
"Po mendoj të luaj këtu në Como dhe të fitojmë gjithçka që mundemi. Po mendojmë të shkojmë sa më lart të jetë e mundur dhe të luajmë ndeshje pas ndeshjeje", përfundoi argjentinasi.
Real Madridi beson se Paz mbetet një pjesë kyçe e së ardhmes së tyre dhe përfundimisht do të shënojë një epokë në klub.
Ndryshe, Paz po përjeton një sezon të mirë me 9 gola dhe 6 asistime nga 24 ndeshje, ndërsa Los Blancos kanë një klauzolë riblerje nga Como në vlerë 12 milionë euro. /Telegrafi/