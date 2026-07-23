Ngufatja me ushqim i rrezikoi jetën, mjekët i shpëtojnë jetën 79-vjeçarit në Mitrovicë
Reagimi i shpejtë dhe profesional i ekipit të Shërbimit të Emergjencës në Spitalin e Përgjithshëm "Dr. Sami Haxhibeqiri" në Mitrovicë ka bërë të mundur shpëtimin e jetës së një pacienti 79-vjeçar, i cili kishte pësuar bllokim kritik të rrugëve të frymëmarrjes si pasojë e ngufatjes me ushqim.
Sipas njoftimit të spitalit, pacienti me inicialet S.S., i lindur në vitin 1947, është transportuar me autoambulancë nga Shtëpia e të Moshuarve në Skenderaj në gjendje të rëndë shëndetësore dhe me rrezik të drejtpërdrejtë për jetën.
Menjëherë pas pranimit në repartin e Emergjencës, ekipi kujdestar ka ndërmarrë procedurat urgjente të reanimimit. Gjatë ndërhyrjes është larguar trupi i huaj dhe është pastruar ushqimi që kishte bllokuar plotësisht rrugët e frymëmarrjes, duke mundësuar rikthimin e frymëmarrjes së pacientit.
Falë reagimit të menjëhershëm dhe koordinimit të ekipit mjekësor, gjendja e pacientit është stabilizuar, ndërsa jeta e tij është shpëtuar.
Spitali ka bërë të ditur se ndërhyrja është realizuar nën udhëheqjen e Dr. Vehbi Salihut, specialist i Mjekësisë Emergjente, me mbështetjen e infermierëve Agron Sumiqi, Musa Peci, Valdete Maliqi, Hidajete Hajrizi dhe Avdullah Ademi.
Nga Spitali i Përgjithshëm "Dr. Sami Haxhibeqiri" vlerësohet se ky rast dëshmon rëndësinë e reagimit të shpejtë, profesionalizmit dhe punës ekipore në trajtimin e rasteve emergjente që rrezikojnë jetën e pacientëve. /Telegrafi/