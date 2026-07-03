Ngërçi politik vazhdon - më afër marrëveshja apo rikthimi në zgjedhje?
Analisti politik, Arton Muhaxheri, vlerëson se edhe pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, mbetet e paqartë se si do të veprojë kryeministri në detyrë, Albin Kurti, në përpjekjet për krijimin e institucioneve të reja.
Muhaxheri, i ftuar në “FIVE” në Dukagjin, u shpreh se nuk sheh ndonjë zhvillim të ri në skenën politike, pasi, sipas tij, Kurti ende nuk ka bërë të ditur se cili do të jetë hapi i tij pas certifikimit të rezultateve.
“Nuk shoh ndonjë zhvillim të ri pasi këto janë sinjalet që po na i jep edhe zotëri Kurti i cili nuk po deklarohet se çfarë do të bëjë pas certifikimit të rezultatit. Por, ajo që më ka rënë në sy është gatishmëria e LDK-së me qenë aq e afërt për bashkëpunim me VV-në e që është diçka e re në këto zgjedhje teksa nuk kanë asnjë sinjal nga zotëri Kurti që do ta ftojë në bashkëqeverisje në të ardhmen. Ende është situatë e paqartë dhe besoj se zotëri Kurti është duke kalkuluar”, u shpreh Muhaxheri.
Sipas tij, mungesa e gatishmërisë së Kurtit për kompromis politik po e vështirëson arritjen e një marrëveshjeje për formimin e institucioneve – teksa shtoi se, sipas tij, Kurti dëshiron që partitë opozitare t’i nënshtrohen për të bërë të mundur një bashkëpunim të mundshëm.
Muhaxhiri shtoi se ekzistojnë mundësi për krijimin e institucioneve pa shkuar në zgjedhje të reja, por, bazuar në mënyrën se si ka vepruar Kurti në të kaluarën, ai beson se vendi është më afër zgjedhjeve sesa një zgjidhjeje politike.
“Kurti e refuzon marrëveshjen politike pasi është një kryeministër që nuk e njeh gjuhën e kompromisit e dialogut dhe ky është problemi. Unë e kujtoj që në të kaluarën ka pasur polemika mes PDK-së dhe LDK-së e që pastaj kanë gjetur gjuhë të përbashkët dhe e kanë parë si partner njëra-tjetrën. Zotëri Kurti nuk i sheh si partner por si të nënshtruar dhe vetëm nëse nënshtrohen e sheh si të mundur bashkëpunimin sepse të gjitha mundësitë janë për të pasur institucione dhe për të mos shkuar në zgjedhje. Por, duke njohur Kurtin dhe veprimet e tij të kaluara më shumë ka zgjedhje se zgjidhje”, u shpreh Muhaxheri.
Derisa avokati Tomë Gashi ka deklaruar se deklaratat e liderëve politikë, përfshirë kryeministrin në detyrë Albin Kurti, në pritje të certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), janë pjesë e diskursit normal politik, por sipas tij nuk ka arsye reale për shtyrje të procesit të krijimit të institucioneve.
Gashi, i ftuar në “FIVE” në Dukagjin, tha se rezultati i zgjedhjeve ka qenë i qartë që nga mbrëmja e 7 qershorit dhe se nuk ka pasur nevojë të pritet certifikimi për të nisur diskutimet politike.
“Është normale deklarata politike që i bënë zotëri Kurti dhe politikanët tjerë që po e presin certifikimin e rezultateve nga KQZ-ja, që dihet se do të bëhet javën e ardhshme. Mendoj që këto janë deklarime politike, por nuk do të ishte dashtë të pritet hiq pasi në mbrëmjen e 7 qershorit është ditur fituesi. Si deklaratë politike është me vend, por arsye tjera s’ka, përveç nëse po priten ankesat, pasi numri i deputetëve nuk do të ndryshojë”, u shpreh Gashi.
Ai paralajmëroi se çdo vonesë që do të çonte në zgjedhje të reja do të ishte, siç u shpreh ai, e papranueshme.
“Do të ishte skandaloze dhe është marre që për herë të tretë nëse eventualisht do të shkojmë në zgjedhje të parakohshme, do të ishte skandal. Mendoj se të gjitha kushtet janë për marrëveshje politike dhe krijimin e institucioneve të reja”, shtoi ai.