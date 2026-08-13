Një person është arrestuar pasi që disa ditë në forma të ndryshme kishte ngacmuar një grua.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 09.08.2026 në Fushë Kosovë.

Tutje thuhet se me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Fushë Kosovë / 09.08.2026 – 07:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që disa dite në forma të ndryshme kishte ngacmuar viktimën femër kosovare. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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