Nga sot hyjnë në fuqi çmimet e reja të biletave të autobusëve në Prishtinë
Nga sot, 1 korrik 2026, kanë hyrë në fuqi çmimet e reja të biletave të transportit publik në Prishtinë, të miratuara nga Komuna e Prishtinës.
Sipas njoftimit të Kryeqytetit, biletat e blera përmes kuletës digjitale ose me SMS, përmes operatorëve të telefonisë mobile, do të jenë më të lira se biletat fizike, me qëllim të nxitjes së përdorimit të shërbimeve digjitale.
Sipas tarifave të reja:
-Bileta njëdrejtimëshe kushton 0.80 euro në formë fizike, ndërsa 0.60 euro në versionin digjital ose me SMS.
-Bileta ditore është 1.20 euro fizike dhe 1 euro digjitale.
-Bileta javore kushton 6 euro fizike dhe 5 euro digjitale.
-Bileta mujore është 18 euro fizike dhe 14.50 euro në versionin digjital.-
Bileta për linjën e Aeroportit kushton 6 euro fizike dhe 5 euro digjitale.
Po ashtu, bileta vjetore digjitale është caktuar në 150 euro, ndërsa bileta korporative vjetore digjitale për bizneset me mbi 20 punëtorë kushton 120 euro.
Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se këto ndryshime janë pjesë e procesit të zgjerimit të digjitalizimit të transportit publik dhe synojnë ta bëjnë përdorimin e biletave elektronike më të leverdishëm për qytetarët. /Telegrafi/