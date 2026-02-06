Nga futbollist në bos droge: Bie për shkak se përdori emrin e ekipit të tij dhe dënohet me nëntë vite burg
Ish-futbollisti Francis Ventre është demaskuar si trafikant droge pasi përdori emrin e ekipit të tij si fjalëkalim në EncroChat (një shërbim komunikimi i koduar i popullarizuar në mesin e kriminelëve për komunikime të sigurta).
Francis Ventre, një ish-mbrojtës i njohur 62-vjeçar, i njohur në botën e futbollit si Fanny, u zhyt në botën e krimit dhe drogës në Liverpool pasi vari këpucët në gozhdë.
Sipas mediumit The Sun, ish-futbollisti "luajti një rol kyç" në operacione, duke shpërndarë kokainë dhe ketaminë me vlerë gati 600,000 euro në rrugët e Liverpulit.
Ja si e kapi policia Fanny-n, futbollistin që u bë trafikante droge
Agjentët e Agjencisë Kombëtare Kundër Krimit (NCA) zbuluan në vitin 2020 se Francis Ventre përdorte platformën nën emrin Dillforest për të ndarë detaje të transaksioneve dhe dërgesave të drogës.
Ata ishin në gjendje të hynin në të gjitha këto informacione me fjalëkalimin e tij: 'Barrow' (emri i ish-klubit të tij, Barrow AFC, ku ai ishte gjithashtu drejtor).
Francis Ventre, i cili u arrestua në nëntor 2025, u paraqit para Gjykatës së Kurorës në Liverpul dhe pranoi se kishte bashkëpunuar për furnizimin me kokainë dhe ketaminë, si dhe për pastrim parash.
Një gjykatës e dënoi ish-futbollistin me nëntë vjet burg.
Policia arriti të hakonte EncroChat, kanalin e komunikimit të kriminelëve
Që nga viti 2016, NCA kishte punuar me agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit për të monitoruar EncroChat, dhe në vitin 2020 ata arritën të infiltronin platformën.
Përparimi i madh i operacionit erdhi në janar 2020, kur autoritetet franceze zhvilluan një hakim që u lejonte atyre të dërgonin një përditësim softueri (një program spiunazh) në të gjithë telefonat në platformë.
Pasi u përditësuan, bandat kriminale pa e ditur u dhanë agjencive qasje të paparë në komunikimet e tyre. /Telegrafi/