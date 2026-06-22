Nga bari delesh te heroi i Iranit në Kupën e Botës: Historia e jashtëzakonshme e Alireza Beiranvand
Portieri 33-vjeçar i Iranit, Alireza Beiranvand, ishte heroi i skuadrës së tij në barazimin 0-0 ndaj Belgjikës në Kupën e Botës 2026, duke realizuar disa pritje spektakolare që i siguruan ekipit një pikë të rëndësishme.
Momenti më i spikatur erdhi në minutën e 59-të, kur ai ndali në mënyrë të jashtëzakonshme goditjen e Maxime De Cuyper, duke mohuar atë që dukej si një gol i sigurt për belgët.
Falë paraqitjes së tij mbresëlënëse, Beiranvand u shpall lojtari më i mirë i ndeshjes.
Megjithatë, rrugëtimi i tij drejt skenës më të madhe të futbollit botëror ka qenë larg të qenit i lehtë.
Beiranvand u rrit në një familje barinjsh në provincën Lorestan të Iranit. Babai i tij nuk e mbështeti ëndrrën për t’u bërë futbollist dhe dëshironte që ai të gjente një profesion më të qëndrueshëm.
Si adoleshent, ai u largua nga shtëpia dhe udhëtoi drejt Teheranit, duke marrë hua para për udhëtimin. Në fillim nuk kishte as strehim e as të ardhura të qëndrueshme.
Sipas raportimeve, ai flinte pranë një qendre stërvitore futbolli dhe rreth Sheshit Azadi. Për një periudhë qëndroi në një punishte rrobaqepësie, ndërsa më vonë punoi në një piceri, ku i siguruan edhe vend për të fjetur.
Për të mbijetuar, Beiranvand punoi në larje automjetesh, në piceri, në pastrimin e rrugëve dhe si ndihmës në një punishte rrobaqepësie. Për shkak të gjatësisë së tij, shpesh caktohej të lante automjete të mëdha.
Me kalimin e viteve, ai arriti të depërtojë në futbollin profesionist dhe rreth një dekadë më parë u bë portieri titullar i Iranit.
Famën ndërkombëtare e fitoi në Kupën e Botës 2018, kur priti penalltinë e Cristiano Ronaldos në ndeshjen kundër Portugalisë. Ai moment u bë aq i famshëm në kulturën popullore iraniane sa u rikrijua në dy seriale televizive vendase, “Rebel” dhe “Savage”.
Pas paraqitjeve të tij të shkëlqyera në Botërorin e vitit 2018, u realizua edhe filmi biografik “Beyro”, i bazuar në historinë e tij të jashtëzakonshme.
Beiranvand mban gjithashtu dy rekorde botërore Guinness: për hedhjen më të gjatë të topit në futboll me duar (61.26 metra) dhe për goditjen më të gjatë nga duart e portierit (78.014 metra), dëshmi e forcës së jashtëzakonshme fizike që posedon.
Karriera e tij nuk ka qenë pa polemika dhe kritika. Në periudha të ndryshme ai është përballur me reagime negative nga tifozët për formën e tij dhe disa kontroversa jashtë fushe, ndërsa kishte edhe zëra që kërkonin largimin e tij nga kombëtarja.
Megjithatë, ndaj Belgjikës ai iu përgjigj kritikëve në mënyrën më të mirë të mundshme, me një paraqitje të jashtëzakonshme që e shndërroi në protagonistin absolut të ndeshjes./Telegrafi/