Newcastle shkatërron Qarabagun - Gordon e mbyll me 'poker' golash
Në ndeshjen e parë të play-off-it të Ligës së Kampionëve, Newcastle United ka arritur një fitore të jashtëzakonshme si mysafir ndaj Qarabag , duke shënuar një hap të madh drejt fazës grupore të këtij sezoni. Rezultati përfundimtar ishte 6-1, duke treguar dominimin total të anglezëve gjatë gjithë 90 minutave.
Anthony Gordon ishte protagonist absolut i ndeshjes, duke shënuar katër gola në pjesën e parë dhe duke treguar formë të jashtëzakonshme.
Ai hapi rezultatin në minutën e 3’ pas një asistimi të Dan Burn, ndërsa më pas shënoi golin e dytë në minutën e 32’ nga një penallti. Pas disa sekondash, Gordon shënoi sërish në minutën e 33’ dhe përfundoi pjesën e parë me katër gola pas një goditjeje nga pika e bardhë në minutën e 45+1’.
Newcastle e mbylli pjesën e parë me një epërsi të thellë 5-0, ku golat u plotësuan edhe nga Malick Thiaw (minuta 8’).
Në pjesën e dytë, Qarabag arriti të reduktojë diferencën me një gol të Elvin Cafarquliyev në minutën e 56’, por kjo nuk ndikoi në rezultatin përfundimtar.
Jacob Murphy shënoi golin e gjashtë në minutën e 73’, duke vulosur fitoren spektakolare të ekipit anglez.
Kjo fitore e thellë jep një avantazh të madh Newcastle në ndeshjen e kthimit, duke i dhënë mundësinë të kontrollojnë situatën dhe të afrohen shumë me fazën grupore të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/