Nesër fillon gjykimi ndaj vrasësit serik nga Nagoriçani i Vjetër, mund të dënohet me burg të përjetshëm
Gjykimi ndaj T.B. (25) nga Nagoriçani i Vjetër për katër vrasje dhe dy tentativa vrasjeje, do të fillojë nesër (9 korrik) në Gjykatën Themelore në Kumanovë.
Nga Prokuroria thonë se meqenëse ai me dashje u mori jetën disa personave, ai përballet me dënim me burg prej të paktën 10 vjetësh ose burgim të përjetshëm.
Lëndën do ta përfaqësojë në gjykatë Ljubomir Lape, prokuror publik në Prokurorinë Themelore Publike në Kumanovë.
Sipas raporteve të ekspertëve të kryera gjatë hetimit, ai i kreu veprat për motive të tjera të ulëta, pra me qëllimin për të kënaqur pasionet e tij seksuale ndaj trupave të vdekur femra.
Kështu, natën midis 05.01.2025 dhe 06.01.2025 në fshatin Kleçovcë, ai me dashje i mori jetën një gruaje të moshuar dhe të pafuqishme. Ai hyri në shtëpinë e saj dhe ndërsa ajo flinte në shtrat, ai e sulmoi fizikisht dhe filloi ta mbyste me dhunë. Gruaja vdiq nga frakturat dhe lëndimet e shumta që e penguan të merrte frymë.
Në një periudhë të paspecifikuar kohore midis 05.06.2025 dhe 07.06.2025 në fshatin Dragomance, ai vrau me dashje një grua tjetër në një mënyrë të ngjashme.
Incidenti i tretë u regjistrua më 22.07.2025 në fshatin Çelopek, ku ai u përpoq të vriste një grua e cila arriti ta frikësonte duke i bërtitur djalit të saj, kështu që i pandehuri iku.
Në orët e mbrëmjes midis 17.01.2026 dhe 18.01.2026 në fshatin Nagoriçani i Vjetër, i pandehuri vrau me dashje një grua që ishte më e re në moshë, por të cilën ai e dinte se ishte vetëm. Mënyra e kryerjes së krimit ishte e ngjashme me atë të viktimave të mëparshme.
Në fshatin Celopek, në orët e mbrëmjes midis 05.02.2026 dhe 06.02.2026, i pandehuri i mori jetën një viktime tjetër të moshuar dhe të pafuqishme.
Ngjarja e fundit e regjistruar ishte më 9 shkurt në fshatin Çelopek, ku ai qëllimisht u përpoq t’i merrte jetën një gruaje tjetër, por u frikësua nga një zhurmë që dëgjoi dhe iku para se ta realizonte qëllimin e tij.