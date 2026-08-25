Nëse këto gjëra ju ndodhin shpesh gjatë gjumit, është koha të vizitoni mjekun
Disa shqetësime duken të zakonshme, por kur përsëriten shpesh mund të tregojnë më shumë sesa mendoni
Pushimi gjatë natës mund të prishet nga ngërçet në këmbë, gërhitja, zgjimet e papritura, vështirësitë në frymëmarrje ose nevoja e shpeshtë për të shkuar në tualet. Shumë prej këtyre shqetësimeve mund të ndodhin herë pas here pa ndonjë arsye serioze, por përsëritja e shpeshtë e tyre mund të jetë shenjë se diçka në organizëm meriton vëmendje.
Ngërçet e natës nuk duhen neglizhuar gjithmonë
Një ngërç i fortë dhe i papritur në pulpë, kofshë apo shputë mund t’ju zgjojë edhe nga gjumi më i thellë. Bëhet fjalë për tkurrje të pavullnetshme të muskujve, e cila në shumicën e rasteve është e padëmshme, por bëhet më e shpeshtë me kalimin e moshës.
Ndër shkaqet e mundshme janë dehidratimi, mungesa e elektroliteve, qëndrimi i gjatë ulur ose në këmbë, aktiviteti fizik dhe pozicioni i shputës gjatë gjumit.
Në shfaqjen e ngërçeve mund të ndikojnë edhe disa barna, shtatzënia dhe këpucët e papërshtatshme. Mund të ndihmojnë hidratimi i mjaftueshëm, ushqimi i balancuar dhe shtrirja e muskujve para gjumit. Kur ngërçi shfaqet, mund të ndihmojnë masazhi i lehtë, ecja ose një kompresë e ngrohtë.
Megjithatë, ngërçet shumë të shpeshta dhe të dhimbshme nuk duhen injoruar për muaj të tërë. Nëse shoqërohen me ënjtje, skuqje, ndryshime në lëkurë ose dobësi muskulore, këshillohet kontrolli mjekësor, transmeton Telegrafi.
Zgjimi duke kërkuar ajër dhe gërhitja
Nëse gjatë natës zgjoheni duke marrë frymë me vështirësi ose duke kërkuar ajër, një nga shkaqet e mundshme mund të jetë apnea e gjumit – çrregullim në të cilin frymëmarrja ndalet dhe rifillon disa herë gjatë gjumit.
Gjatë gjumit muskujt relaksohen dhe rrugët e frymëmarrjes mund të ngushtohen. Apnea mund të shoqërohet me gërhitje të fortë, ndjesi mbytjeje, tharje të gojës dhe dhimbje koke në mëngjes.
Gërhitja vetvetiu nuk do të thotë domosdoshmërisht se ekziston problem serioz. Mund të lidhet me alergjitë, ftohjen ose ngushtimin e rrugëve të frymëmarrjes. Por kur shoqërohet me ndalesa të frymëmarrjes apo zgjime të shpeshta, duhet vlerësuar nga mjeku.
Edhe zgjimet për të urinuar mund të tregojnë diçka
Nevoja për t’u ngritur natën për të urinuar bëhet më e zakonshme me moshën, por ndonjëherë mund të ketë edhe shkaqe të tjera.
Përveç konsumimit të tepërt të lëngjeve para gjumit, urinimi gjatë natës mund të lidhet me infeksione urinare, diabet, zmadhim të prostatës ose sëmundje kronike të veshkave.
Mbajtja shënim e sasisë së lëngjeve të konsumuara dhe e shpeshtësisë së urinimit mund ta ndihmojë mjekun të kuptojë më mirë shkakun.
Sjelljet e pazakonta gjatë gjumit
Ecja dhe të folurit në gjumë, makthet e shpeshta ose kërcitja e dhëmbëve mund të lidhen gjithashtu me çrregullime të gjumit.
Ecja në gjumë mund të shoqërohet me mungesë gjumi, stres, ankth, temperaturë, konsum alkooli ose përdorim të disa barnave.
Makthet e shpeshta, sidomos kur ndikojnë dukshëm në cilësinë e gjumit dhe funksionimin gjatë ditës, mund të lidhen me stres, ankth, depresion ose çrregullim të stresit post-traumatik.
Edhe disa barna, përfshirë antidepresivët, mund të ndikojnë në sjelljen gjatë gjumit.
Kur duhet vizituar mjeku?
Një shqetësim i rastësishëm gjatë natës zakonisht nuk është arsye për alarm. Por nëse simptomat përsëriten shpesh, bëhen më të forta ose shkaktojnë lodhje të madhe, përgjumje dhe vështirësi në përqendrim gjatë ditës, këshillohet vlerësim profesional.
Veçanërisht nuk duhen neglizhuar problemet me frymëmarrjen, ngërçet shumë të dhimbshme e të shpeshta, sjelljet e pazakonta gjatë gjumit dhe shqetësimet që për një kohë të gjatë e dëmtojnë cilësinë e jetës.
Ndonjëherë, pikërisht ajo që ndodh ndërsa flemë mund të jetë sinjali i parë se ka ardhur koha për një kontroll mjekësor. /Telegrafi/