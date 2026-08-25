Një gabim i vogël mund t’jua prishë gjithë udhëtimin: Si ta shmangni diarrenë e udhëtarëve
Uji i pasigurt, ushqimi i ruajtur keq apo një vakt i kontaminuar mund të shkaktojnë temperaturë, ngërçe dhe diarre – ja çfarë duhet bërë menjëherë dhe kur nevojitet mjeku
Edhe pse sezoni kryesor i pushimeve verore po i afrohet fundit, udhëtimet vazhdojnë gjatë gjithë vitit. Udhëtimet e punës, pushimet e fundjavës apo destinacionet më të ngrohta sjellin me vete edhe rrezikun nga diarreja e udhëtarëve.
Një vakt i përgatitur në kushte të papërshtatshme, një gotë ujë nga burim i pasigurt apo ushqimi i ruajtur keq mund të mjaftojnë që udhëtimi të shndërrohet në disa ditë me temperaturë, ngërçe abdominale dhe nevojë të shpeshtë për të shkuar në tualet.
Kur shfaqen simptomat
Bakteret janë shkaktarët më të shpeshtë të diarresë së udhëtarëve. Ndër to veçohen shtamet patogjene të Escherichia coli, si dhe Campylobacter, Shigella dhe Salmonella. Shkaktarë mund të jenë edhe viruset, sidomos norovirusi, ndërsa infeksionet parazitare janë më të rralla.
Simptomat nuk shfaqen domosdoshmërisht menjëherë pas ngrënies. Kur shkaktarë janë toksinat e ushqimit, ato mund të fillojnë pas vetëm disa orësh, ndërsa te shumica e infeksioneve bakteriale dhe virale zakonisht paraqiten brenda 6 deri në 96 orë.
Shumica e rasteve të lehta kalojnë pa pasoja serioze, por humbja e lëngjeve dhe elektroliteve mund të shkaktojë dehidratim. Rreziku është më i madh te fëmijët e vegjël, të moshuarit, personat me imunitet të dobësuar dhe ata me sëmundje kronike, transmeton Telegrafi.
Hapi i parë: zëvendësimi i lëngjeve
Trajtimi më i rëndësishëm është zëvendësimi i ujit dhe elektroliteve të humbura. Në rastet më të theksuara rekomandohen solucionet orale për rehidratim, të cilat përmbajnë raport të përshtatshëm të ujit, glukozës dhe elektroliteve.
Solucioni duhet përgatitur saktësisht sipas udhëzimit në paketim dhe pirë shpesh, me gllënjka të vogla. Nëse ka të vjella, mund të bëhet një pauzë prej rreth 10 minutash dhe më pas të vazhdohet më ngadalë.
Pijet shumë të ëmbla nuk janë zëvendësim i mirë, sepse sasia e madhe e sheqerit mund ta përkeqësojë diarrenë. As agjërimi i zgjatur nuk është i nevojshëm – ushqimi mund të rifillohet gradualisht sapo personi ta tolerojë.
A ndihmojnë probiotikët?
Jo të gjithë probiotikët kanë të njëjtin efekt. Rëndësi kanë mikroorganizmi, shtami, doza dhe qëllimi për të cilin është studiuar preparati.
Dëshmitë për përdorimin rutinë të probiotikëve për parandalimin e diarresë së udhëtarëve nuk janë mjaftueshëm të qëndrueshme që ata të konsiderohen mbrojtje e sigurt.
Saccharomyces boulardii është ndër mikroorganizmat probiotikë më të studiuar, por probiotiku nuk e zëvendëson rehidratimin dhe masat parandaluese.
Kujdes i veçantë nevojitet te personat rëndë të sëmurë, me imunitet të dobësuar ose me kateter venoz qendror, tek të cilët preparatet me S. boulardii nuk duhet të përdoren pa këshillë profesionale.
Mos e ndalni diarrenë me çdo kusht
Loperamidi mund të zvogëlojë shpeshtësinë e jashtëqitjeve dhe urgjencën, por nuk e trajton shkakun.
Ai nuk duhet përdorur si terapi e vetme kur diarreja shoqërohet me gjak në jashtëqitje ose temperaturë të lartë. Te fëmijët terapia nuk duhet filluar pa këshillë mjekësore.
Edhe qymyri aktiv përdoret shpesh gjatë udhëtimeve, por nuk ka dëshmi të mjaftueshme që mbështesin përdorimin e tij rutinë. Ai mund të zvogëlojë edhe përthithjen e barnave të tjera.
Po antibiotikët?
Në diarrenë e lehtë të udhëtarëve, antibiotikët zakonisht nuk rekomandohen. Përdorimi i panevojshëm mund të nxisë rezistencën ndaj antibiotikëve, të çrregullojë mikrobiotën e zorrëve dhe të rrisë rrezikun nga infeksioni me Clostridioides difficile.
Në raste më të rënda, antibiotiku mund të jetë i nevojshëm, por zgjedhja duhet bërë nga mjeku, duke marrë parasysh simptomat, destinacionin, rezistencën bakteriale dhe gjendjen shëndetësore të pacientit.
Kur duhet kërkuar menjëherë mjeku?
Ndihma mjekësore është e nevojshme nëse shfaqen gjak në jashtëqitje, temperaturë e lartë ose e vazhdueshme, dhimbje e fortë abdominale, dobësi e theksuar, konfuzion, urinim shumë i pakët, marramendje, tharje e gojës, të vjella të vazhdueshme ose përkeqësim i shpejtë i gjendjes.
Kontroll më i hershëm kërkohet te fëmijët e vegjël, shtatzënat, të moshuarit, personat me imunitet të dobësuar dhe ata me sëmundje serioze kronike.
Parandalimi mbetet mbrojtja më e mirë
Rreziku nuk mund të eliminohet plotësisht, por zvogëlohet dukshëm duke konsumuar ushqim të gatuar mirë, ujë nga burime të sigurta, duke shmangur akullin me origjinë të panjohur dhe duke larë rregullisht duart.
Në çantën e udhëtimit është mirë të keni solucion oral për rehidratim. Sepse, kur shfaqet diarreja e udhëtarëve, qëllimi nuk është vetëm të ndalen simptomat, por mbi të gjitha të parandalohet dehidratimi dhe të njihen në kohë shenjat që kërkojnë ndihmë mjekësore. /Telegrafi/