Nepali shpall ditë zie kombëtare pas përmbytjeve vdekjeprurëse, kërkimet për të zhdukurit vazhdojnë
Sot është ditë zie kombëtare në Nepal në kujtim të qindra viktimave të përmbytjeve vdekjeprurëse të 26 gushtit, në të njëjtën kohë që ankthi i familjeve të mijëra personave të zhdukur dhe përpjekjet e ekipeve të shpëtimit për të gjetur të mbijetuar po intensifikohen.
Flamujt janë ulur në gjysmështizë në të gjitha ndërtesat publike në vend “në nder të të gjithë atyre që humbën jetën gjatë përmbytjeve shkatërruese dhe të pashembullta”, thuhet në një deklaratë qeveritare.
Fatkeqësia ka marrë jetën e të paktën 1,398 personave, ndërsa më shumë se 5,500 persona rezultojnë të zhdukur në kufirin Nepal-Kinë, sipas raporteve të përkohshme të publikuara.
Midis atyre që ende rezultojnë të zhdukur janë shumë turistë dhe pelegrinë të huaj, si dhe qindra punonjës që u rrëmbyen nga përmbytjet.
Për të 13-tën ditë radhazi, ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet e tyre në tunelet e objekteve, duke kërkuar për të mbijetuar të tjerë “me të njëjtin intensitet si ditën e parë”.
“Ne po i përqendrojmë përpjekjet tona në tre nivele: në sipërfaqe, nga lart dhe në tunele”, tha Raja Ram Basnet, zëdhënës i ushtrisë.
“Po sigurohemi që askush të mos jetë i bllokuar”, shtoi ai.