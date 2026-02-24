Nënë ndan rutinën me fëmijët dhe habit ndjekësit
Amy, një nënë nga Mbretëria e Bashkuar me dy fëmijë, thotë se mbeti e befasuar nga reagimet që mori pasi shpërndau në rrjetet sociale rutinën e saj të përditshme.
Ajo pretendon se disa njerëz u ofenduan, dhe shumë i shkruan madje se “nuk duhej të kishte fëmijë” për shkak të mënyrës si i vendos rregullat në shtëpi.
Ekskluzivisht, gjëja që nxiti më shumë reagime ishte fakti që Amy çdo ditë i dërgon vajzat e saj - njëra 2‑vjeçare dhe tjetrën 14 muajsh - për të fjetur në orën 17:30. Ajo tregon se nuk e priste një valë të tillë komentesh negative.
@lavishlittlestylebaby And let’s not get into why I sidewards face my girls in the car #llsbaby #workingmum #soloparent #bedtimeroutine #realisticmum ♬ original sound - Amy x LLS Baby
Amy sqaroi se reagimet në komentet nën videon e saj përfshinin sugjerime si “jeni fëmijët të rrinë zgjuar më gjatë“ dhe kritika se ishte “e padrejtë” që i dërgonte në shtrat kaq herët, por ajo shpjegon se në familjen e tyre dita fillon shumë herët, prandaj u nevojitet që fëmijët të marrin gjumin e mjaftueshëm.
Ajo thekson se ora 17:30 është ideale për ta sepse shpesh i merr me vete në punë dhe prej orës 6:00 të mëngjesit janë vazhdimisht në lëvizje - kështu që ky orar i gjumit i ndihmon të gjithë, përfshirë edhe atë për pak pushim pas një dite të gjatë.
Në video, Amy pranoi edhe se televizori shpesh është i ndezur në shtëpi, gjë që ndoshta irriton disa njerëz - por komentet që mori përfshinin edhe shumë mbështetje nga prindër të tjerë që thanë se secila familje di më mirë se ç’të bëjë për fëmijët e saj. /Telegrafi/