“Nëna e të gjitha marrëveshjeve”: BE dhe India arrijnë marrëveshjen e tregtisë së lirë, zbulohen detaje të saj
India dhe BE kanë finalizuar një marrëveshje historike të tregtisë së lirë, të cilën presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen e cilësoi si “nëna e të gjitha marrëveshjeve”.
Marrëveshja vjen pas pothuajse dy dekadash negociatash me ndërprerje midis Indisë dhe BE-së, të cilat u përshpejtuan shumë në gjashtë muajt e fundit dhe më në fund u përfunduan vonë të hënën në mbrëmje, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Marrëveshja pritet të hapë tregun e gjerë dhe tradicionalisht të ruajtur fort të Indisë për 27 vendet në bllok, me fokus në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve.
Ajo pritet të lehtësojë qasjen në treg për produktet kryesore evropiane, duke përfshirë makinat dhe verën, në këmbim të eksporteve më të lehta të tekstileve, gurëve të çmuar dhe farmaceutikëve.
Marrëveshja pritet të dyfishojë eksportet e BE-së në Indi deri në vitin 2032 duke eliminuar ose ulur tarifat në 96.6% të mallrave të tregtuara sipas vlerës, dhe do të çojë në kursime prej 4 miliardë eurosh në detyrime për kompanitë evropiane, tha BE.
“Evropa dhe India po bëjnë histori sot”, tha von der Leyen në një deklaratë pasi mbërriti në Delhi, ku u takua me kryeministrin indian, Narendra Modi, të martën.
“Kemi përfunduar marrëveshjen më të rëndësishme. Kemi krijuar një zonë të tregtisë së lirë prej dy miliardë banorësh, me të dyja palët që do të përfitojnë”.
Von der Leyen kishte deklaruar më parë se priste që eksportet në Indi të dyfishoheshin pas marrëveshjes, me BE-në që do të kishte qasje të paprecedentë në tregun indian, i cili më parë ishte shumë i mbrojtur.
India, vendi më i madh në botë me një popullsi prej 1.4 miliard banorësh, është gjithashtu një nga ekonomitë me rritjen më të shpejtë në botë dhe është në rrugën e duhur për t'u bërë ekonomia e katërt më e madhe këtë vit, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Marrëveshja është një nga më gjithëpërfshirëset që India ka nënshkruar ndonjëherë dhe Modi theksoi se ajo përfaqësonte rreth një të tretën e tregtisë globale, duke e quajtur atë “marrëveshjen më të madhe të tregtisë së lirë në histori”.
“Kjo marrëveshje ka sjellë mundësi të mëdha për 1.4 miliard indianë dhe miliona njerëz në vendet evropiane”, tha ai. “Është bërë një shembull i mrekullueshëm i sinergjisë midis dy ekonomive kryesore të botës”.
Marrëveshja do të çojë në uljen e tarifave mbi makinat nga Delhi në 10% gjatë pesë viteve nga 110% që ishte më parë, sipas një deklarate të BE-së, duke përfituar prodhuesit evropianë të makinave si Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz dhe BMW.
Bisedimet tregtare midis dy vendeve filluan që në vitin 2007, por u ndërprenë për shkak të mosmarrëveshjeve mbi qasjen në makina, bujqësi dhe produkte qumështi.
Megjithatë, ato u rifilluan përsëri në vitin 2022 dhe u përshpejtuan me vrull gjatë gjashtë muajve të fundit përballë tarifave të rënda ndëshkuese nga administrata e Donald Trump në SHBA dhe shqetësimeve të përbashkëta mbi monopolin e Kinës mbi prodhimin global dhe kufizimet e vendit mbi eksportet kryesore.
India po përballet me tarifa prej 50% mbi eksportet në SHBA dhe BE po përballet me kërcënime për tarifa më të larta për shkak të kundërshtimeve të saj ndaj përpjekjeve të Trump për të marrë Grenlandën.
Sipas zyrtarëve, nënshkrimi zyrtar i marrëveshjes do të bëhet më vonë këtë vit dhe mund të hyjë në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm. /Telegrafi/