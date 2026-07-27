Nëna e njërit prej të rinjve të vrarë në “Panda” paralajmëron padi: Vuçiq e di të vërtetën, shteti serb i vrau fëmijët tanë
Ljubica Trifoviq, nëna e Dragan Trifoviqit, 17-vjeçarit të vrarë në sulmin ndaj kafenesë “Panda” në Pejë më 14 dhjetor 1998, ka akuzuar shtetin e Serbisë për fshehjen e së vërtetës rreth këtij rasti, duke deklaruar se është e gatshme ta padisë shtetin, por se prioritet për të mbetet zbardhja e plotë e krimit.
Në një intervistë për portalin serb Nova, Trifoviq tha se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i di të gjitha rrethanat e ngjarjes, por vazhdon të heshtë.
“Do ta padis shtetin. Por le ta thonë të vërtetën. Vuçiqi ka deklaruar se publiku do të tronditet kur ta mësojë të vërtetën. Nuk ka rëndësi kush i kreu vrasjet, por kush dha urdhrin”, tha ajo.
Sipas saj, familjet e viktimave kanë vite që presin përgjigje, ndërsa institucionet serbe nuk kanë bërë asgjë për ta zbardhur rastin.
“Ne dimë gjithçka, fjalë për fjalë dimë gjithçka, por ai që është në krye hesht. Tri herë tha se do të na ftonte dhe nuk e bëri. Mendoja të shkonim para Qeverisë së Serbisë dhe të protestonim derisa të na dëgjonin, por kjo nuk ndodhi. Mendoj se gjithçka dihet, vetëm se të gjithë heshtin”, u shpreh Trifoviq.
Ajo hodhi poshtë pretendimet e dikurshme se autorë të sulmit ishin shqiptarët, duke lënë të kuptohet se familjet e viktimave kanë kohë që besojnë se përgjegjësia është fshehur nga autoritetet serbe.
“Shteti i Serbisë i vrau fëmijët tanë. Aleksandar Vuçiq e fsheh të vërtetën. Në atë kohë ai ishte ministër i Informimit. Ai e di”, deklaroi Trifoviq.
Nëna e njërit prej viktimave tha se nuk do ta zhvarrosë djalin e saj nga Peja.
“Nuk e kam zhvarrosur djalin, ai ka mbetur në Pejë. As të tjerët nuk i kanë zhvarrosur. Nuk do ta zhvarros as unë. Tokë atje, tokë këtu. Ai ishte vetëm 17 vjeç e gjysmë kur u vra”, tha ajo.
Trifoviq kujtoi edhe deklaratat e ish-presidentit serb, Slobodan Millosheviq, gjatë gjykimit në Tribunalin e Hagës, kur kishte folur për një shpërthim bombe në kafenenë “Panda”.
“Vetë Millosheviqi në Hagë tha: ‘Është hedhur një bombë’. Çfarë bombe? Ata u bënë shoshë nga më shumë se 50 plumba”, u shpreh ajo.
Në intervistë, Trifoviq bëri edhe deklarata për ngjarjet që pasuan në Kosovë, duke pretenduar se rasti “Panda” pati ndikim në zhvillimet e mëvonshme, përfshirë edhe ngjarjet në Reçak.
Ajo tha se pyetja kryesore mbetet se kush dha urdhrin për vrasjen e gjashtë të rinjve serbë në Pejë.
Rasti “Panda” mbetet një nga episodet më të diskutuara të periudhës së luftës në Kosovë. Më 14 dhjetor 1998, persona të armatosur vranë gjashtë të rinj serbë në një kafene në Pejë.
Përgjegjësia për sulmin nuk është zbardhur kurrë. Fillimisht, autoritetet serbe ia atribuan sulmin shqiptarëve, por vite më vonë presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, deklaroi publikisht se “e vërteta për rastin Panda nuk është ajo që është thënë më parë”, pa dhënë shpjegime se çfarë nënkuptonte me këtë deklaratë.
Edhe kur u pyet nga gazetarët në Bruksel për këtë çështje, Vuçiq nuk dha përgjigje konkrete, ndërsa deri më sot autoritetet serbe nuk kanë publikuar ndonjë përfundim zyrtar mbi autorësinë e vrasjes së gjashtë të rinjve në Pejë./Telegrafi.