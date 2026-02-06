Në Vushtrri nisin vendosjet e tabelave të reja të sinjalizimit rrugor
Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Ferit Idrizi, ka njoftuar se në qytetin e Vushtrrisë ka filluar vendosja e tabelave të reja të sinjalizimit rrugor, me qëllim përmirësimin e sigurisë dhe orientimin më të lehtë për qytetarët dhe vizitorët.
“Në kuadër të përmirësimit të sigurisë rrugore dhe orientimit më të lehtë për qytetarët dhe vizitorët, në qytetin e Vushtrrisë ka filluar vendosja e tabelave të reja të sinjalizimit rrugor”, ka deklaruar Idrizi.
Sipas tij, këto tabela do të ndihmojnë në rregullimin e qarkullimit dhe në rritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.
“Këto tabela ndihmojnë në rregullimin e qarkullimit, rritjen e sigurisë për këmbësorët dhe drejtuesit e makinave, si dhe në lehtësimin e lëvizjes brenda qytetit”, ka shtuar kryetari i Vushtrrisë.
Idrizi ka theksuar se komuna do të vazhdojë punën për përmirësimin e infrastrukturës urbane.
“Vazhdojmë punën për një qytet më të rregullt dhe më funksional”, ka përfunduar ai. /Telegrafi/