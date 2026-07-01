Në vitin 2025 mbi 900 objekte janë ndërtuar pa leje për ndërtim
Në vitin 2025, u regjistruan 911 ndërtesa të ndërtuara pa leje, njofton Enti Shtetëror i Statistikave.
Numri më i lartë i ndërtesave pa leje, 169, (18.6 përqind) janë për banim. Nga këto, 128 janë ekskluzivisht banesore, 24 janë kryesisht banesore dhe 17 janë për argëtim dhe rekreacion.
Pa leje janë ndërtuar edhe 164 gardhe (18 përqind), 116 ndërtesa biznesi (12.7 përqind), 113 tendë (12.4 përqind), 110 zgjerime, mbistruktura dhe adaptime (12.1 përqind), 106 ndërtesa ndihmëse (11.6 përqind), 79 garazhe (8.7 përqind), 22 tarraca verore (2.4 përqind), 17 ndërtesa të përkohshme (1.9 përqind), 9 shkallë (1 përqind) dhe 6 tarraca (0.7 përqind) u ndërtuan gjithashtu pa leje.
Numri më i madh i ndërtesave të ndërtuara pa leje, 96.1 përqind, janë në pronësi private.