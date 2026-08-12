Trafiku në rrugët shtetërore në vend po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, njoftojnë nga Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM).

Nga atje thonë se intensiteti i trafikut është rritur në rrugët jashtë zonave urbane, për shkak të frekuencës së shtuar të automjeteve.
"Në pikën kufitare Tabanoc, për dalje nga vendi, koha e pritjes është rreth një orë. Përafërsisht një orë pritet edhe në Bogorodicë, gjithashtu për dalje nga vendi.

Në pikat e tjera kufitare nga ana e vendit tonë, nuk ka vonesa më të gjata gjatë hyrjes dhe daljes nga vendi", thonë nga LAMM.

LAMM u bënë thirrje shoferëve që të kenë kujdes me shpejtësinë e automjeteve, të respektojnë sinjalistikën e vendosur të trafikut./Telegrafi/

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