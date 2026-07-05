Në Shkup gjendet një granatë nga Lufta e Dytë Botërore
Një granatë nga Lufta e Dytë Botërore është gjetur dje gjatë punimeve gërmuese për ndërtimin e një ndërtese në bulevardin “Metropoliti Teodosij Gologanov” në Shkup.
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se për granatën dje në polici në orën 12:00 është paraqitur N.I., pas çka një ekip inspektues nga SPB Shkup ka kryer inspektim dhe u konstatua se bëhet fjalë për një granatë nga Lufta e Dytë Botërore.
“U informua Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim për largimin e sigurt të granatës”, informoi MPB në buletinin e saj ditor.
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