Në rajonin e Gostivarit,159 nga 317 mostra të ujit nuk i plotësojnë parametrat
Pothuajse çdo e dyta mostër e ujit të pijshëm e analizuar në rajonin e Gostivarit këtë vit ka rezultuar e papërshtatshme.
Të dhënat e Qendrës për Shëndet Publik Tetovë – Njësia Gostivar tregojnë se, nga 317 mostra të analizuara në periudhën nga 1 janari deri më 12 gusht, 159 janë vlerësuar si të papërshtatshme, ndërsa 158 si të përshtatshme.
Mostra të analizuara159 – të papërshtatshme158 – të përshtatshme
Problemi nuk është i njëjtë në të gjitha vendbanimet. Në një numër të madh mostrash përsëritet problemi mikrobiologjik, ndërsa në disa pika janë evidentuar edhe devijime në parametrat fiziko-kimikë.
KU PËRSËRITEN PROBLEMET?
Mikrobiologjike: më të shpeshtaFiziko-kimike: të evidentuara në disa pikaTë dyja: në disa mostra
Ndër vendbanimet me rezultate të përsëritura të papërshtatshme janë Vrapçishti, Debreshi, Zubovca, Galata, Toplica, Dobërdolli, Negotina, Gradeci, Novo Sello, Vërtoku dhe Pozharani. Në disa prej tyre, mostrat kanë rezultuar të papërshtatshme në më shumë se një periudhë gjatë vitit.
VENDNDODHJET ME PROBLEME TË PËRSËRITURA
Vrapçishtë, Zubovcë, Galatë, Toplicë, Dobërdoll, Negotinë, Vërtok, Pozharanë
Veçanërisht bie në sy Galiçniku, ku më 7 korrik disa pika të analizuara – përfshirë çezma publike, hotelin “Neda”, një restorant dhe pika të tjera – rezultuan të papërshtatshme në aspektin mikrobiologjik.
Megjithatë, të dhënat tregojnë edhe përmirësim në disa zona gjatë verës. Në qytetin e Gostivarit, një pjesë e madhe e mostrave të marra në fund të korrikut dhe në fillim të gushtit kanë rezultuar të përshtatshme. Edhe analizat e fundit, të 12 gushtit, në shtatë pika të ndryshme rezultojnë të përshtatshme si mikrobiologjikisht, ashtu edhe fiziko-kimikisht.
GOSTIVAR, 12 GUSHT 20267/7 mostra → TË PËRSHTATSHME
Mirëpo, fotografia e përgjithshme mbetet shqetësuese:
159 mostra të papërshtatshme nga gjithsej 317. Të dhënat nuk tregojnë se i gjithë rajoni ka ujë të pasigurt për pije, por dëshmojnë për probleme të përsëritura në një numër të konsiderueshëm vendbanimesh dhe pikash matëse.
159 / 31750.2% mostra të papërshtatshmePeriudha: 1 janar – 12 gusht 2026