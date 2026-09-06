Gjatë gushtit në Shkup janë kapur dhe trajtuar 101 qen endacak
Gjatë gushtit, Ndërmarrja për kapjen e qenve, "Lajka" kapi 101 qen endacakë në territorin e Shkupit, që është më shumë se gjithsej 86 raportime të paraqitura nga qytetarët.
Gjatë së njëjtës periudhë, u adoptuan 19 qen, përfshirë gjashtë që kishin qëndruar në strehimore me vite.
Numri më i madh i qenve u kap dhe u trajtua në Komunën e Gjorce Petrovit - 20, megjithëse u paraqitën 14 raportime. Në Kisella Vodë dhe Gazi Babë, u trajtuan nga 15 qen secili, në Çair nga 14, ndërsa në Butel dhe Shuto Orizari nga 10 secili. Në Aerodrom dhe Qendër, u trajtuan nga gjashtë qen secili, dhe në Karposh pesë qen.
Në gusht, sektori veterinar kreu 103 procedura të kontrollit riprodhues - 70 sterilizime të qenve femra dhe 33 kastrime të meshkujve.
"Lajka" thekson se numri më i lartë i sterilizimeve të femrave ka një efekt të rëndësishëm në parandalimin e riprodhimit të pakontrolluar.
Të gjithë qentë e kapur u kontrolluan nga veterineri, u trajtuan, u vaksinuan kundër tërbimit dhe u mikroçipuan. Pas përfundimit të trajtimit, 66 qen u kthyen në vendet e tyre origjinale.