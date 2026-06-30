Në Monako, nis kërkimi pas plagosjes së një oligarku ukrainas dhe familjes së tij me bombë
Një kërkim njerëzish është duke u zhvilluar në Francën jugore pasi një bombë me pako shpërtheu në një ndërtesë banimi në Monakon fqinje, duke plagosur rëndë një biznesmen të pasur ukrainas.
Vadym Yermolaiev, gruaja e tij dhe djali i tyre 13-vjeçar u plagosën të gjithë në sulm, raportojnë mediat franceze, dhe po trajtohen në një spital në Nisë. Yermolaiev dhe partnerja e tij janë në gjendje kritike, thonë ata.
Shpërthimi ndodhi pak para orës 21:00 në një ndërtesë apartamentesh në Rue Révérend Père Louis Frolla, pranë kufirit me Francën.
Qeveria e Monakos tha se shpërthimi u shkaktua nga një bombë me pako, transmeton Telegrafi.
Ministri i shtetit të Monakos, Christophe Mirmand, i tha transmetuesit francez BFM TV se i dyshuari "duket se është larguar për në Francë".
Qeveria e Monakos tha se një i dyshuar u pa në një sistem mbikëqyrjeje me video duke ikur drejt komunës franceze Beausoleil në këmbë pas shpërthimit, ku tani ka një përpjekje të madhe policore për ta gjetur atë.
Pamjet e kamerave të sigurisë të momenteve para sulmit treguan një burrë që hidhte një çantë shpine në hollin e një ndërtese pak para shpërthimit, raportoi gazeta franceze Le Figaro.
Mirmand i tha agjencisë së lajmeve AFP se pajisja shpërthyese dukej se përmbante bulona dhe fishekë.
Më shumë se 100 policë dhe personel emergjence u vendosën në vendin e shpërthimit të hënën në mbrëmje.
Harri Richie, e cila jeton rreth 100 metra larg ndërtesës së synuar, i tha BBC-së se dëgjoi një "shpërthim tepër të lartë" rreth orës 21:00 nga parkingu nëntokësor ku ndodhej.
Pastaj ajo u ngjit në apartamentin e saj në katin e 11-të, ku tha se pa shërbimet e emergjencës "duke nxjerrë dy persona [nga ndërtesa] që dukeshin rëndë të plagosur".
Shërbimet e emergjencës mbërritën rreth pesë minuta pas shpërthimit, tha ajo, duke shtuar se kishte një helikopter sipër kokës gjatë gjithë natës së hënë.
"Kjo është hera e parë në histori, sipas njohurive të mia, që një akt i tillë ka ndodhur në principatë", tha Mirmand, kreu i qeverisë së Monakos.
Princi Albert II i Monakos e përshkroi incidentin si një "krim të shëmtuar" dhe "një tronditje për të gjithë komunitetin e Monakos".
Ai tha se "të gjitha shërbimet shtetërore përkatëse janë duke u mobilizuar aktualisht" në bashkëpunim me autoritetet përkatëse franceze.
Yermolaiev është një zhvillues i pasur 58-vjeçar i pasurive të patundshme nga Dnipro, qyteti i katërt më i madh i Ukrainës, i cili ka jetuar në Monako.
Ai tani është shtetas qipriot pasi hoqi dorë nga shtetësia e tij ukrainase në vitin 2019.
Ai ka interesa të mëdha në biznesin e verës dhe alkoolit në Krimenë e aneksuar nga Rusia, dhe që nga viti 2023 ka qenë subjekt i sanksioneve të vendosura nga qeveria në Kiev.
Ai u emërua ukrainasi i 39-të më i pasur nga revista Forbes në vitin 2020, me një pasuri prej 230 milionë dollarësh. /Telegrafi/