Në gusht nis gara për kreun e Prokurorisë për Krim të Organizuar, do të zgjidhen drejtues të rinj edhe në disa prokurori
Këshilli i Prokurorëve Publikë vendosi që në muajin gusht të shpallë konkursin për zgjedhjen e prokurorit të ri publik në krye të Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, në përputhje me afatet ligjore para përfundimit të mandatit të shefit aktual.
Në seancën e sotme, Këshilli zgjodhi edhe Zoran Markovskin si prokuror publik themelor në Prokurorinë e Kriva Pallankës, ndërsa emëroi drejtues të rinj në tri prokurori themelore: Suzana Boshniakovska në Berovë, Darko Cvetanoski në Shën Nikollë dhe Edmond Sherif në Resnjë.
Po ashtu, Këshilli miratoi edhe numrin e vendeve të prokurorëve publikë për pesë vitet e ardhshme. Sipas sistematizimit të ri, janë paraparë 261 pozita, ndërsa aktualisht në detyrë janë 194 prokurorë publikë.