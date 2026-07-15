Në çfarë cilësie u intervistua kryetari i Obiliqit, Halil Thaçi? Deklarohen nga Prokuroria
Kryetari i Komunës së Obiliqit, ish-deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, Halil Thaçi, sot është intervistuar nga Prokuroria Speciale.
Ai është intervistuar lidhur me shpronësimet në Shipitullë.
I pyetur se në çfarë cilësie është ftuar në prokurori, ai tha “si dëshmitar ata natyrisht që më pyetën për çdo gjë. Dhe për çkado që di do t’i përgjigjem prokurorisë”.
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Por, në një deklaratë të Prokurorisë Speciale bëhet e ditur se Thaçi është intervistuar në cilësinë e të pandehurit.
“Mund të konfirmojmë se H.Th., është intervistuar nga Prokuroria Speciale në cilësinë e të pandehurit, në kuadër të procedurave hetimore që kjo prokurori është duke i zhvilluar në një rast që ka të bëjë me shpronësimet në fshatin Shipitullë, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale ‘Ushtrim ndikimi’”, thuhet në deklaratën e Prokurorisë. /Telegrafi/