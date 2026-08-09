Ndihmoi një person të kalonte kufirin pa autorizim në Han të Elezit, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut
Një person është arrestuar në Han të Elezit nën dyshimin për pengim të personit zyrtar dhe kalim të paautorizuar të kufirit.
Sipas raportit të Policisë, ngjarja ka ndodhur më 07.08.2026 rreth orës 18:10 në pikën kufitare të Hanit të Elezit.
Ndërkaq, me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
“Hani i Elezit/ 07.08.2026-18:10. Me 08.08.2026 është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari mashkull shqiptar shtetas i Maqedonisë Veri, nën dyshimin se i njëjti me datën e lartcekur i kishte penguar zyrtarët Doganor në kryerje të detyrës zyrtare duke i mundësuar të dyshuarit NN me një automjet të largohet në drejtim të Maqedonisë Veri. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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