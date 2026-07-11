Ndien prekjen si njeriu, dora robotike mund të ndryshojë të ardhmen e robotëve humanoidë
1X Technologies sapo zbuloi një dorë robotike të gjeneratës së ardhshme për NEO-n, robotin e saj humanoid.
Ai ka shkathtësi të ngjashme me njeriun, ndjeshmëri ndaj prekjes dhe forcë të mjaftueshme për të përballuar detyra të përditshme.
Mund të mbledhë objekte, të fshijë sipërfaqe dhe madje të lajë duart e veta.
Nuk duket si njeri.
Por mund të ndiejë, të përshtatet dhe të bashkëveprojë në mënyrë të sigurt me botën reale.
Ky është një hap i madh drejt bërjes së robotëve humanoidë të dobishëm në shtëpi.
NEO është tashmë i disponueshëm për akses të hershëm duke filluar nga 20,000 dollarë, me një opsion abonimi prej 499 dollarësh/muaj. /Telegrafi/
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