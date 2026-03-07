Ndeshja e Schalkes u ndërpre për shkak të iftarit, pothuajse gjysma e ekipit po agjëron
Ndeshja midis Schalke 04 dhe Arminia Bielefeld pa një skenë të pazakontë, por gjithnjë e më të zakonshme në futbollin evropian - një pushim të shkurtër gjatë ndeshjes në mënyrë që lojtarët që agjëronin Ramazanin të mund të ndërpresin agjërimin e tyre.
Muaji i zgjedhur nga myslimanët, Ramazani, filloi më 18 shkurt dhe përfaqëson një sfidë të veçantë për sportistët profesionistë. Edhe pse Islami u lejon sportistëve të kompensojnë agjërimin e humbur më vonë, vendimi për të agjëruar mbetet personal.
Në radhët e Schalkes, gjashtë futbollistë janë duke agjëruar. Trajneri Miron Muslic dhe lojtarët Hasan Kurucay, Moussa Sylla, Adil Aouchiche, Zaid Tchibara, Kenan Karaman dhe Moussa Ndiaye.
Në ndeshjen në shtëpi kundër Bielefeldit, katër prej tyre ishin në formacionin titullar. Gjatë ndeshjes, gjyqtari Tobias Reichel e ndërpreu ndeshjen në minutën e 23-të në mënyrë që lojtarët të mund të merrnin ushqim dhe pije pas perëndimit të diellit.
Kjo praktikë ka qenë e pranishme në ndeshjet e Bundesligës që nga viti 2022, dhe klubet zakonisht bien dakord për të në mënyrë joformale para fillimit të ndeshjes.
Trajneri i Schalkes e falënderoi kundërshtarin e tij për mirëkuptimin, teksa shtoi se agjërimi përbën ende një sfidë shtesë për ekipin.
“Një falënderim i madh për Arminia Bielefeld që tha menjëherë ‘po’ kur erdhi koha për pushimin. Kemi gjashtë lojtarë që po agjërojnë. Është një sfidë, por është një vendim i zemrës”, ka thënë Muslic para fillimit të ndeshjes.
Ai dhe lojtarët e tij nuk hanë ose pinë gjatë ditës deri në perëndim të diellit, dhe koha e agjërimit përcaktohet nga lindja dhe perëndimi i diellit.
Schalke është ndihmuar nga kohët e vona të ndeshjeve deri më tani. Ata luajtën kundër Magdeburgut dhe Furthit në orën 20:30, pas perëndimit të diellit. Megjithatë, ndeshja tjetër sjell një sfidë të re. Schalke luan kundër Hannoverit në orën 13:30 të dielën, që do të thotë se lojtarët që agjërojnë do ta kalojnë gjithë ndeshjen pa ngrënë ose pirë. /Telegrafi/