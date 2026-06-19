Ndërron jetë njëri nga të akuzuarit për rastin tragjik në Koçan
Edhe një person tjetër i akuzuar për tragjedinë e Koçanit ka vdekur. Ky është Ljupço Grnçishtanov, i cili ishte 54 vjeç dhe ishte ndër të akuzuarit në rastin që lidhet me aksidentin, përcjell "TV21".
Grnçishtanov shërbeu si Inspektor i Përgjithshëm, ose Shef i Shërbimit të Inspektimit, në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim nga 15 janari 2013 deri më 16 mars 2025.
Si pjesë e rastit të tragjedisë së Koçanit, ai u akuzua për veprën penale "Krime të rënda kundër sigurisë publike".
Sipas informacionit në dispozicion, Grnçishtanov kaloi 77 ditë në paraburgim efektiv, pas të cilave ai ishte nën arrest shtëpiak për gati 14 muaj./Telegrafi/
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