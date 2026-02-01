Ndërron jetë gazetarja Rezarta Reçi
Gazetarja e njohur Rezarta Reçi ka ndërruar jetë këtë të diel, pas një beteje disa-vjeçare me një sëmundje të rëndë.
Lajmi për ndarjen e saj nga jeta është bërë i ditur nga familjarët përmes një postimi në rrjetet sociale.
“Rezarta jonë u shua në paqe mes njerëzve të zemrës, dashurisë, respektit dhe përkushtimit të miqve, të afërmve dhe mjekëve që i qëndruan pranë në të gjithë sfidën e saj të viteve të fundit”, shkruhet në mesazhin e familjes.
Sipas njoftimit, pritja për homazhe do të zhvillohet pranë Agjencisë Funerale “Univers”, në rrugën “Bardhyl”, duke nisur nga mbrëmja e sotme, në orën 20:30, deri në momentin e përcjelljes për në banesën e fundit.
Ceremonia mortore do të mbahet ditën e nesërme, më 2 shkurt 2026, në orën 15:00, në Tiranë.
Rezarta Reçi ka qenë një emër i njohur në gazetari, e vlerësuar për profesionalizmin dhe përkushtimin e saj ndër vite, ndërsa ndarja e saj nga jeta ka sjellë reagime të shumta ngushëllimi nga kolegë, miq dhe qytetarë.