Ndalohet qarkullimi i veturave drejt parkut të Gërmisë më 1 Maj
Pasi të premten (1 Maj) shënohet "Dita Ndërkombëtare e Punës" do të ndalohet qarkullimi i të gjitha automjeteve në drejtim të parkut Gërmia.
Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook nga faqja zyrtare e Komuna e Prishtinës.
Sipas njoftimit, nga ky vendim përjashtohen: autobusët e linjës 4 të NPL “Trafiku Urban”, automjetet e Policisë së Kosovës, KFOR-it dhe EULEX-it, NPL “Gjelbër” dhe KRM “Pastrimi” si dhe automjetet emergjente dhe të inspektoratit.
Ndërkohë, linja S22 do të operojë sipas itinerarit dhe orarit të rregullt.
Autoritetet komunale kanë bërë thirrje për mirëkuptim dhe bashkëpunim nga qytetarët, me qëllim që të sigurohet një ambient i qetë dhe i sigurt për të gjithë gjatë kësaj dite. /Telegrafi/
