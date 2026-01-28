Ndalohet një person nga Shkupi, u kap me pesë kilogram marihuanë
MPB Maqedoni njofton se dje (27.01.2026), Departamenti për Shtypjen e Krimit të Organizuar dhe të Krimit të Rëndë ngriti kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup kundër N.A. (36) nga Shkupi, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale "prodhim dhe shpërndarje e paautorizuar e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve"".
Siç njoftojnë nga MPB, më 26.01.2026, në Bulevardin Ilinden në Shkup, gjatë një kontrolli të një automjeti pasagjerësh Audi me targa të Shkupit, e drejtuar nga N.A., oficerët e policisë gjetën dy çanta pasagjerësh që përmbanin marihuanë.
"N.A. e bleu drogën për shitje të mëtejshme personave në qytetin e Shkupit. Ai është privuar nga liria dhe pas një ekspertize, u përcaktua se çantat përmbanin gjithsej 4999.2 gramë marihuanë. N.A. Ai u nxor para një gjyqtari për procedurë paraprake, ku iu dha dënimi me 30 ditë paraburgim", thonë nga MPB.