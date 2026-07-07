Ndalohen nëntë persona, kapen me lëndë narkotike
MPB Maqedoni njofton se mbrëmë (06/07.07.2026) në Shkup, në lokacione të ndryshme, oficerët e policisë së SPB Shkup privuan nga liria N.Ç. (32), Z.T. (26), D.M. (22), B.E. (20) dhe E.Š. (30), të gjithë nga Shkupi, sepse tek ata u gjetën dhe u konfiskuan substancë pluhur e bardhë, substancë e trashë dhe marihuanë.
"Më 07.07.2026 në orën 00:30 në fshatin Leunovë, oficerët e policisë së SPV-së së Gostivarit privuan nga liria A.L. (27) nga fshati Shipkovicë, rajoni i Tetovës, sepse gjatë një kontrolli u gjet një substancë pluhur e bardhë".
"Më 06.07.2026 në orën 15:20 në rrugën "Aleksandar Makedonski" në Prilep, oficerët e policisë së SEB-së së Prilepit arrestuan A.P. (41) dhe N.N. (25), të dy nga Prilepi. Gjatë kontrollit të një automjeti pasagjerësh "Seat" me targa të Prilepit, të drejtuar nga A.P., dhe në të cilin N.N. ishte pasagjer, është gjetur marihuanë".
"Më 06.07.2026 në orën 18:00 në Prilep, pranë liqenit artificial, oficerët e policisë nga Sektori i Punëve të Brendshme të Prilepit arrestuan M.C. (31) nga Prilepi, sepse gjatë një kontrolli është gjetur marihuanë", thonë nga MPB.
Në fund theksojnë se pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të pasojnë raportet përkatëse.