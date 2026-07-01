Ndalohen katër shoferë, drejtonin makinat pa leje për vozitje
MPB Maqedoni njofton se gjatë 24 orëve të fundit, zyrtarët e policisë kanë arrestuar katër shoferë në të gjithë vendin për vozitje pa leje drejtimi të vlefshme.
Personat e arrestuar janë nga Shkupi, Koçani, rrethina e Kërçovës dhe rrethina e Tetovës.
"Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të ngrihen kallëzime penale përkatëse. U bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, të mos drejtojnë mjet pa leje drejtimi të vlefshme ose nëse u është lëshuar ndalim drejtimi ose nëse janë nën ndikimin e alkoolit, dhe të gjithë së bashku të kontribuojnë për një trafik më të sigurt", thonë nga MPB.
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