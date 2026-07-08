Ndalohen 28 shoferë brenda një dite, 25 prej tyre vozitnin pa leje
Policia e Maqedonisë njofton se gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, oficerët e policisë kanë ndaluar 28 shoferë për "vozitje të papërgjegjshme".
"Nga këta, 25 persona drejtonin pa leje drejtimi (tetë persona në Shkup, katër në Manastir, nga dy persona në Veles, Sveti Nikollë, Tetovë dhe Kërçovë dhe nga një person në Delçevë, Koçan, Kavadar, Negotinë dhe Kumanovë). Edhe pse kishin një ndalim aktiv për drejtimin e një automjeti pasagjerësh, nga një person në Çashkë dhe Tetovë u kap duke drejtuar një automjet, ndërsa një person në Gjevgjeli u kap duke drejtuar me shpejtësi që tejkalon limitin e lejuar të shpejtësisë. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të ngrihen kallëzime penale përkatëse".
"U bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat e trafikut, të mos drejtojnë automjet pa provim të kaluar për drejtim ose nëse u është dhënë ndalim për drejtim ose nëse janë nën ndikimin e alkoolit, dhe të kontribuojmë të gjithë së bashku për një trafik më të sigurt", thonë nga MPB.