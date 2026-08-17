Blegtorët në protestë para qeverisë, kërkojnë vaksinimin e deleve kundër lisë
Situata me sëmundjen e lisë te delet është shqetësuese. Deri tani kanë ngordhur nga 7 deri në 10 mijë dele, ndërsa janë asgjësuar 40 deri në 50 tufa. Blegtorët, të cilët sot protestuan para Qeverisë, kërkojnë nga autoritetet që në kohë të sigurohen vaksinat e nevojshme, ndërsa ata që kanë pësuar dëme nga kjo sëmundje të dëmshpërblehen.
Ata thonë se vazhdimisht kanë frikë për tufat e tyre të deleve, pasi, siç theksojnë, vazhdimisht shfaqen vatra të reja me dele të infektuara, duke rritur rrezikun e përhapjes së mëtejshme të sëmundjes.
“Deri tani kemi mbi 50 vatra, kemi rreth 40-50 tufa të asgjësuara dhe rreth 40 familje kanë mbetur pa bukë, kanë mbetur në rrugë dhe nuk kanë me çfarë të merren. Këtu pas meje janë edhe një pjesë e atyre që u janë asgjësuar tufat dhe kërkojmë që sa më shpejt t’u paguhet, përkatësisht të dëmshpërblehen këta njerëz”, tha Naser Xhemaili, kryetar i Lidhjes së Rritësve të Deleve.
Pikërisht mënyra e dëmshpërblimit që po zbatohet deri tani është e pakënaqshme, thonë ata, pasi, siç theksuan, 100 denarë për kilogram janë shumë më pak se vlera reale e deleve.
Milena Veliçkoviq nga Lidhja e Rritësve të Deleve nga Kumanova thotë se deri tani vetë blegtorët po përpiqen t’i mbrojnë delet, por shteti duhet të gjejë mënyrë për ta mbrojtur blegtorinë vendase.
U bë gjithashtu apel te Qeveria që të ndërmarrë masa më serioze për ruajtjen e fondit blegtoral në vend, me çka do të mund të rritej edhe eksporti i mishit të qengjit.
“Mendoj se prej më shumë se një muaji po negociohet lidhur me vaksinimin. Realisht, nuk kemi dëgjuar asnjë argument kundër vaksinimit, përse të mos i vaksinojmë. I vetmi argument për të mos e zbatuar vaksinimin është se po përpiqen të përballen me sëmundjen dhe për shkak se ndoshta Bashkimi Evropian mund të na vendosë ndalesë për eksportin”, deklaroi Milena Veliçkoviq, lidhja e rritësve të deleve “Modern Ovcar”.
Nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave thonë se, në koordinim me Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari, vazhdimisht po e monitorojnë situatën epidemiologjike. Në të njëjtën kohë, ndalojnë që blegtorët t’i vaksinojnë vetë tufat e tyre, pasi, siç thonë, kjo mund ta vështirësojë monitorimin epidemiologjik dhe të krijojë rrezik shtesë për tufat.
“Ministria dhe AUV-ja i paralajmërojnë blegtorët se sigurimi dhe përdorimi i pavarur i vaksinës, me shpenzime të tyre dhe pa miratim paraprak nga Agjencia, do të sanksionohet në përputhje me dispozitat në fuqi. Në një rast të tillë, pronari nuk do të ketë të drejtë për kompensim për kafshët e sëmura, as për dëmshpërblim për kafshët e asgjësuara për shkak të luftimit dhe çrrënjosjes së sëmundjes. Vaksinimin mund ta kryejnë vetëm shërbimet veterinare të autorizuara, nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të AUV-së”, thonë nga Ministria e Bujqësisë.
Nga Ministria shtojnë se nga Republika e Turqisë janë siguruar 500 mijë doza vaksinash si donacion, të cilat pritet të arrijnë gjatë këtyre ditëve, ndërsa Komisionit Evropian i është dorëzuar kërkesë për sasi shtesë. Para përdorimit, vaksinat do t’i nënshtrohen detyrimisht analizave laboratorike për sigurinë dhe pastërtinë e tyre. Vaksinimi do të nisë pas konfirmimit të rezultateve, sipas një plani zyrtar dhe nën kontrollin e AUV-së. /tv21