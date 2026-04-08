Ndalohen 18 shoferë për vozitje të pakujdesshme, mes tyre dy të mitur
MPB Maqedoni njofton se gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, oficerët e policisë kanë ndaluar 18 shoferë për vozitje të pakujdesshme, katër në zonat e SPB Shkup dhe SPB Tetovë, dy në zonat e SPB Kumanovë, SPB Veles, SPB Ohër dhe SPB Manastir dhe nga një në SPV Shtip dhe SPV Strumicë. Katër persona u ndaluan në Shkup dhe tre në Tetovë (një i mitur) për drejtim pa patentë shoferi, ndërsa një person në Gostivar për drejtim të automjetit pa patentë shoferi dhe pjesëmarrje në aksident trafiku.
Dy persona në Kërçovë po drejtonin gjithashtu pa patentë shoferi, si dhe nga një person në Delçevë, Manastir dhe Prilep (i mitur), i cili përplasi motoçikletën e tij me një automjet të palëvizshëm.
"Dy shoferë në Kumanovë po drejtonin automjet nën ndikimin e alkoolit, njëri prej të cilëve nuk kishte patentë shoferi. Një shofer në Strumicë po drejtonte gjithashtu nën ndikimin e alkoolit".
"Një person në Kavadar po drejtonte automjet edhe pse kishte një ndalim aktiv, ndërsa një person në Negotinë nuk kishte patentë shoferi dhe gjatë kontrollit paraqiti një patentë shoferi të huaj të falsifikuar. Pasi rastet të dokumentohen plotësisht, do të ngrihen kallëzime penale përkatëse. U bëjmë thirrje të gjithë përdoruesve të rrugës që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut, të mos drejtojnë automjete pa e kaluar provimin e drejtimit ose nëse u është shqiptuar ndalim drejtimi ose nëse janë nën ndikimin e alkoolit, dhe të kontribuojmë të gjithë së bashku për një trafik më të sigurt", thonë nga MPB Maqedoni.