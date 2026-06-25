Ndalohen 12 shtetas të Bullgarisë në Tetovë, shkelën Ligjin për të huajt
SPB Tetovë njofton se dje (24.06.2026) në ora 15:15 në një objekt në ndërtim e sipër në rrugën "Todor Cipovski Merxhan" në Tetovë, zyrtarë policorë nga SPB Tetovë kanë privuar nga liria 12 shtetas të Republikës së Bullgarisë të moshës nga 34 deri në 66 vjeç, të cilët po punonin në objekt.
"Personat janë hasur me qëndrim të parregullt dhe të paparaqitur në këtë zonë".
"Ata janë ndaluar në Stacionin Policor të Tetovës për procedurë të mëtejshme dhe ndaj tyre do të ngrihen parashtresa përkatëse sipas Ligjit për të huajt", thonë nga SPB.
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