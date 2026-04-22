Ndahet nga jeta drejtoresha e Arsimit, Yllka Fejzullahu - Aliu dhe Haxhiu e cilësojnë humbje të madhe për Shtimen
Vdekja e parakohshme e drejtoreshës së Arsimit në Komunën e Shtimes, Yllka Fejzullahu, ka ngjallur reagime të shumta, ku drejtues institucionalë dhe bashkëpunëtorë të saj kanë shprehur dhimbjen dhe vlerësimet për kontributin e saj ndër vite.
Kryetari i Komunës së Shtimes, Qemajl Aliu, e cilësoi këtë humbje si tronditëse dhe të rëndë për komunën.
“Lajm tronditës, fort i trishtë e pikëllues, humbja e parakohshme e Drejtoreshës Yllka Fejzullahu”, ka deklaruar Aliu.
Ai e përshkroi të ndjerën si një ndër figurat më të angazhuara në jetën publike dhe arsimore të komunës.
“Yllka ishte drejtoreshë e spikatur e arsimit, që me punën e kontributin e saj ishte frymëzim për çdo të re në komunën tonë, e cila i dha kahje reformës arsimore në Shtime”, tha ai.
Aliu theksoi gjithashtu integritetin dhe përkushtimin e saj ndaj parimeve.
“Ajo ishte e pakompromis ndaj parimeve dhe tërë jetën e kaloi me integritet të lartë e dinjitet të dalluar njerëzor, intelektual e kulturor”, u shpreh ai.
Duke kujtuar angazhimin e saj në jetën politike dhe institucionale, ai shtoi se kontributi i saj do të mbetet i paharruar.
“Vajza e hekurt, aktivistja shembullore, drejtoreshja e spikatur e arsimit në komunën tonë, do të mbahet mend gjatë mes nesh për vlerat që përçoi ndër vite”, deklaroi Aliu, duke përfunduar me fjalët: “Yllka, do na mungosh shumë mikja jonë. U prehsh në paqe dhe shpirti yt i bardhë e i dëlirë u bëftë dritë”.
Ndërkohë, edhe kryetarja e Kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, ka reaguar përmes një mesazhi ngushëllimi, duke e cilësuar lajmin si thellësisht pikëllues.
“Humbja e parakohshme e Yllka Fejzullahut, është lajm thellësisht pikëllues për të gjithë ne”, ka deklaruar Haxhiu.
Ajo e vlerësoi të ndjerën për angazhimin dhe gjurmët e lëna në jetën publike.
“Yllka, bashkaktiviste e ditëve të para të Lëvizjes, kryetare e GVV-së, mike e afërt dhe asambleiste, ka lënë gjurmë të pashlyeshme në çdo hap të saj”, u shpreh ajo.
Haxhiu theksoi se Fejzullahu do të kujtohet për cilësitë e saj njerëzore dhe profesionale.
“Yllkën do ta kujtojmë përherë për qetësinë, forcën dhe përkushtimin e saj. Për vlerat që la pas dhe për shembullin që dha”, deklaroi ajo.
Në fund, ajo u shprehu ngushëllime familjarëve dhe të gjithë atyre që e njohën të ndjerën.
“Ju shpreh ngushëllime familjes, bashkaktivistëve dhe gjithë atyre që e njohën. Do të na mungosh shumë. U prehsh në paqe”, përfundoi Haxhiu. /Telegrafi/