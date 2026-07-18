Ndahet nga jeta Nuri Bajrami, gazetari dhe ish-nënkryetari i KSHPK-së
Në moshën 66-vjeçare ka ndërruar jetë Nuri Bajrami nga Gostivari, një personalitet që la gjurmë në gazetari, administratën publike dhe institucionet e shtetit.
Ai ishte ndër bashkëpunëtorët dhe punonjësit e parë në televizionin lokal "TV2" në Gostivar, ku për rreth një dekadë shërbeu si gazetar dhe kryeredaktor.
Përveç angazhimit në gazetari, Bajrami ishte jurist me profesion ndërsa detyrën e ushtroi për vite të tëra në Komunën e Gostivarit.
Më pas, ai kontribuoi edhe në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, ku mbajti postin e nënkryetarit, duke u angazhuar për forcimin e integritetit institucional dhe luftën kundër korrupsionit.
Familja Bajrami njofton se varrimi i të ndjerit do të bëhet sot në Gostivar, me namazin e ikindisë.
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