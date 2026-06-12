NASA prezanton ekuipazhin e Artemis III, një tjetër hap drejt rikthimit të njerëzve në Hënë
NASA ka prezantuar katër astronautët që do të jenë pjesë e misionit Artemis III, një etapë kyçe në programin amerikan që synon rikthimin e njerëzve në Hënë.
Astronautët Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio dhe Andre Douglas janë përzgjedhur për misionin që parashikohet të nisë vitin e ardhshëm në orbitën e Tokës.
Qëllimi i tij është testimi i të paktën njërit prej moduleve komerciale të uljes në Hënë, të cilat pritet të përdoren për dërgimin e astronautëve në sipërfaqen hënore në vitin 2028.
Në krye të ekuipazhit do të jetë Randy Bresnik si komandant i misionit, ndërsa astronauti italian i Agjencisë Evropiane të Hapësirës (ESA), Luca Parmitano, do të mbajë rolin e pilotit.
Frank Rubio dhe Andre Douglas do të shërbejnë si specialistë të misionit.
NASA bëri të ditur gjithashtu se astronauti Bob Hines do të trajnohet si anëtar rezervë i ekuipazhit.
Ndërkohë, kompanitë SpaceX e Elon Musk dhe Blue Origin e Jeff Bezos vijojnë garën për zhvillimin e moduleve të uljes që do të testohen gjatë Artemis III.
Të dyja kompanitë deklaruan se mjetet e tyre do të jenë gati brenda afateve të parashikuara për misionin.
Ndryshe, Artemis III, i planifikuar për fundin e vitit 2027, pritet të zgjasë rreth dy javë, afërsisht katër ditë më shumë se misioni Artemis II, i cili realizoi një fluturim rreth Hënës më herët gjatë këtij viti.
Ky konsiderohet testi përfundimtar i programit Artemis dhe, nëse rezulton i suksesshëm, NASA synon të kryejë uljen e radhës së astronautëve në Hënë përmes misionit Artemis IV.
Në perspektivë afatgjatë, programi Artemis synon krijimin e një pranie të përhershme njerëzore në Hënë.
NASA ka njoftuar se planifikon të investojë rreth 20 miliardë dollarë për ndërtimin e një baze në sipërfaqen hënore.
Fillimisht, Artemis III ishte konceptuar si misioni që do të realizonte uljen e astronautëve në satelitin e Tokës.
Megjithatë, administratori i NASA-s, Jared Isaacman, riorganizoi programin gjatë këtij viti, duke shtuar misione të reja dhe duke përshpejtuar ritmin e lëshimeve përpara tentativës së uljes.
Nëse programi ecën sipas planit, Shtetet e Bashkuara mund të realizojnë uljen e parë të astronautëve në Hënë pas më shumë se pesë dekadash, përpara Kinës, e cila ka deklaruar se synon të dërgojë astronautët e saj në sipërfaqen hënore deri në vitin 2030.
Megjithatë, mbeten shqetësime lidhur me gatishmërinë e Blue Origin.
Kompania u përball së fundmi me një goditje të rëndë pasi një nga raketat e saj shpërtheu gjatë një testi motori në bazën hapësinore Cape Canaveral në Florida.
Incidenti shkatërroi një raketë New Glenn, e destinuar për lëshimin e modulit hënor, dhe shkaktoi dëme të konsiderueshme në platformën operative të nisjes së kompanisë. /Telegrafi/