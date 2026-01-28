Napoli në prag të krizës: Pse skuadrat e Contes dështojnë në Ligën e Kampionëve?
Pas humbjes së rëndë 3-0 ndaj Juventusit në Torino, Napoli rrezikon seriozisht pozitat e tij në Serie A dhe në Ligën e Kampionëve.
Fansat e Juventusit nuk kursyen batutat ndaj ish-trajnerit Antonio Conte, duke kënduar “Antonio Conte, kërce me ne!” në minutat e fundit të ndeshjes. Conte, megjithatë, nuk reagoi, teksa skuadra e tij e dëmtuar pësoi një humbje të thellë që i la ata në vendin e katërt.
Napoli ndodhet tani në nëntë pikë pas liderit Inter dhe vetëm një pikë mbi Juventusin e rikthyer, duke rritur shqetësimet për një mundësi reale që skuadra e ngarkuar e Contes të mos kualifikohet për Ligën e Kampionëve sezonin tjetër.
Rreziku i një eliminimi të hershëm në Ligën e Kampionëve
Situata përkeqësohet edhe më tej në nivel evropian. Napoli është 25-të në renditjen e Ligës së Kampioneve dhe do të përballet me Chelsea në një ndeshje vendimtare në Stadio Diego Armando Maradona.
Një eliminim i hershëm do të ishte një humbje financiare e rëndë për kampionët e Italisë dhe do të vendoste Conten në një pozicion shumë të pafavorshëm, duke pasur parasysh rekordet e tij të dobëta në këtë kompeticion prestigjioz.
Conte: Trajner elitë, por sfida e Ligës së Kampionëve mbetet e vështirë
Conte është pa dyshim një trajner elitar. Alessandro Bastoni, mbrojtës i Inter, e quajti njëherë “Lionel Messi i trajnerëve”, dhe ky mendim ndahen nga shumë prej ish-lojtarëve të tij.
Andrea Pirlo e përshkroi ashtu në autobiografinë e tij: “Kur flet Conte, fjalët e tij sulmojnë mendjen tënde. Ai thyen dyert e mendjes dhe ngulitet thellë brenda teje. Sa herë kam thënë: ‘Ja, Conte foli sërish një të vërtetë të saktë!’”
Ky miks inspirues i vlerësimeve taktike dhe intensitetit ka bërë që Conte të marrë drejtimin e skuadrave në krizë si Juventus, Chelsea dhe Napoli dhe t’i çojë menjëherë drejt titullit në sezonin e parë.
Por sfida e Champions League duket se është gjithmonë një pengesë e madhe.
Intensiteti i Contes dhe stil unik i lojës
Skuadrat e Contes kërkojnë ritëm maksimal: lojtarët duhet të lëvizin “me 200 km/h”. Ai gjithmonë ka preferuar lojtarë me eksperiencë në Ligën Premier, të mësuar me intensitetin dhe fizikën që kërkon stili i tij.
Tek Napoli, Scott McTominay është shembulli perfekt i këtij profili, si lojtar atletik dhe teknikisht i kompletuar. Por pyetja e përsëritur është: a është e qëndrueshme një qasje kaq e lodhshme gjatë gjithë një sezoni evropian?
Rekordi jo i mirë i Contes në Champions
Pavarësisht suksesit në Serie A me tre klube të ndryshme, Conte kurrë nuk ka shkuar afër trofeut të Ligës së Kampionëve.
Ai ka fituar vetëm 17 nga 49 ndeshjet e drejtuara në këtë kompeticion dhe është eliminuar disa herë në fazat grupore dhe 1/16 e finaleve.
Vetëm një herë ka arritur çerekfinalet me Juventusin (13 vjet më parë), dhe që nga ajo kohë është eliminuar dy herë në fazat grupore dhe në 1/16 e finaleve me Chelsea dhe Tottenham.
Napoli rrezikon të bie në raundin e parë për herë të tretë pas një barazimi zhgënjyes 1-1 me Copenhagen me 10 lojtarë.
Problemet me dëmtimet dhe shumë afrime të reja
Conte shpesh ka fajësuar mungesën e mbështetjes në afatet kalimtare, por këtë sezon te Napoli nuk ka pasur mungesë transferimesh – përkundrazi, ai thekson se “shumë lojtarë të rinj” kanë ardhur, duke e vështirësuar ndërtimin e unitetit në dhomën e zhveshjes.
Pavarësisht kësaj, disa lojtarë kyç janë jashtë të lënduar: De Bruyne, Neres, Rrahmani, Gilmour, Politano, Zambo Anguissa dhe Milinkovic-Savic.
Conte kërkon mbështetje maksimale nga tifozët e Napolit: “Stadiumi duhet t’u japë lojtarëve energji pozitive, sidomos kur situata është e vështirë. Duhet të jemi të bashkuar, një trup i vetëm. Nevojitet energji pozitive, energji emergjente – sidomos nga jashtë”.
Ai beson se mbështetja e tifozëve mund të jetë çelësi për shpëtimin e sezonit në Ligën e Kampionëve.