Murat: Qeverisja aktuale po bën diskriminim të vazhdueshëm ndaj komunitetit turk
Deputeti Salih Murat nga Fronti Evropian ka reaguar ndaj qeverisë së koalicionit OBRM-PDUKM, VLEN dhe ZNAM, duke e akuzuar për diskriminim të vazhdueshëm dhe të qëllimshëm ndaj komunitetit turk.
Murat thekson se që nga themelimi i shtetit, por veçanërisht nën qeverisjen aktuale, turqit në Maqedonia e Veriut po përballen me përjashtim sistematik në pothuajse të gjitha institucionet shtetërore.
Sipas tij, qeveria po injoron në mënyrë të vetëdijshme parimin kushtetues për përfaqësim të drejtë dhe proporcional, duke shpërfillur amendamentet kushtetuese, vendimet e gjykatave, raportet e Ombudspersonit dhe dokumentet ndërkombëtare.
Murat ka renditur disa nga shembujt konkretë të kësaj, duke theksuar se:
Në 64 pozita të larta shtetërore nuk ka asnjë përfaqësues turk
Në Presidencë vetëm një punonjës është turk
Në 50 punësime në Kuvend nuk është përfshirë asnjë turk
Në Gjykatën Kushtetuese dhe emërimet e reja nuk ka asnjë turk
Nga 177 emërime parlamentare vetëm një është turk
Në mesin e rreth 15 ambasadorëve të rinj nuk ka asnjë turk
Në kabinetin e kryeministrit nuk ka asnjë këshilltar turk
Ai shton se në 870 nga 1,200 institucione shtetërore nuk ka asnjë të punësuar turk, duke e cilësuar këtë si dëshmi të një politike të planifikuar përjashtuese.
Sipas Muratit, kjo situatë nuk është rastësi, por rezultat i një strategjie të qëllimshme që ka bërë praktikisht të pavlefshëm ligjin për përfaqësim të drejtë, duke pamundësuar përfshirjen e turqve në institucionet publike.
Ai paralajmëron se të gjitha institucionet dhe individët që mbështesin këtë qasje do të mbajnë përgjegjësi historike, duke theksuar se heshtja ndaj diskriminimit është gjithashtu një formë bashkëpërgjegjësie.