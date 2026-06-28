Mund të udhëtoni në të gjithë Holandën me tren për 49 euro në muaj këtë verë
Udhëtimi i ngadaltë është në rritje, pasi turistët kërkojnë të kalojnë më shumë kohë në një destinacion të vetëm dhe të zhyten vërtet në kulturën lokale.
Tani që Holanda ka zbuluar një abonim treni veror të përballueshëm, duke u dhënë vizitorëve udhëtime të pakufizuara në të gjithë vendin gjatë orareve jashtë orarit të pikut, fundjavave dhe festave zyrtare për 49 euro në muaj, mendojmë se kemi gjetur vendin e përsosur për të përqafuar këtë trend.
Skema, e quajtur NS Flex Dal Vrij, është lançuar nga Nederlandse Spoorwegen (NS), kompania kombëtare hekurudhore e vendit, në bashkëpunim me qeverinë.
Ajo ofron udhëtime të pakufizuara në të gjithë vendin për 49 euro në muaj për deri në dy muaj. Zakonisht, një muaj udhëtimi do t'u kushtonte pasagjerëve 127.95 euro.
"Kushdo që blen një abonim deri më 30 qershor mund të udhëtojë me tren pa kufi jashtë orarit të pikut", tha operatori hekurudhor holandez, duke shtuar se nga Groningen në Middelburg dhe nga Maastricht në Den Helder, vendi është në këmbët e udhëtarëve.
Rrjeti i gjerë hekurudhor i vendit përfshin rreth 400 stacione treni, me disa, si Haarlem Central dhe Leiden, të mbushura me histori. Ndërsa në stacionet më të reja dhe më të mëdha, duke përfshirë Amsterdamin dhe Utrechtin, nuk është e pazakontë të shohësh trena me karikues USB, ekrane digjitale që tregojnë lajmet më të fundit, itineraret dhe informacionin e trenit, si dhe wifi të dobishëm.
Abonimi mujor i trenit është i vlefshëm për përdorim gjatë orëve jashtë orarit të pikut, të cilat janë nga e hëna në të premte nga ora 9:00 deri në 16:00 dhe nga ora 18:30 deri në 06:30.
Udhëtarët gjithashtu mund të shijojnë udhëtime të pakufizuara gjatë fundjavave nga ora 18:30 e së premtes deri në orën 04:00 të së hënës.
Me përjashtim të udhëtimeve me tren nëpërmjet Eurostar, NS Flex Dal Vrij mund të përdoret në të gjithë trenat e operuar nga trenat holandezë të transportit hekurudhor, që do të thotë se nga kryeqyteti Amsterdam, mund të hipni në një tren dhe të jeni në Utrecht vetëm në gjysmë ore, ose në Stacionin Qendror të Hagës në rreth 50 minuta.
Pasi të kenë mbërritur në stacionin e tyre, pasagjerët mund të hipin në autobus, tramvaj ose metro (me çmim standard), ose të marrin një biçikletë dhe të eksplorojnë atë që ofron destinacioni i tyre.
Pak vende kanë shkëlqim dhe madhështi si mbretëria holandeze.
Shtëpia e rreth 600 kështjellave dhe pronave rurale, monumentet shekullore, me kullat e tyre të larta dhe kopshtet e gjera, janë një pamje e përsosur e mënyrës se si jetonte fisnikëria dikur.
Rastësisht, Baarn, i vendosur në zemër të vendit dhe i famshëm për vendndodhjen e Pallatit Soestdijk, është gjithashtu shtëpia e një prej stacioneve më të vogla të Holandës - stacioni Soestdijk.
Ajo që stacionit i mungon në madhësi, e kompenson më shumë se sa me madhështinë, pasi dikur u ka shërbyer anëtarëve të familjes mbretërore holandeze. Është gjithashtu një udhëtim me biçikletë dhjetë minuta nga pallati.
Por nëse kërkoni bukuri, holandezët e quajtën Groningen Central si "Stacionin më të Bukur në Holandë" në edicionin e parë të një votimi mbarëkombëtar të NS. I njohur për panelet mahnitëse të pllakave, të krijuara nga artisti F.H. Bach, 10,000 njerëz votuan në sondazh.
Në Holandën jugore, stacioni Rotterdam Blaak është vendi ku bashkohen treni, metroja, tramvaji dhe autobusi. Në nivelin e rrugës, pasagjerët mund të admirojnë kupolën transparente 35 metra të gjerë, të krijuar nga LI Vákár, në stilin e një disku fluturues, përpara se të hipin në tramvaj.
Vetëm një nivel më poshtë, ka një zgjedhje midis shinave të metrosë. Më poshtë është tuneli hekurudhor, i cili shërben si në rrugë kombëtare ashtu edhe në ato ndërkombëtare.
Vetëm përtej kufirit, Deutsche Bahn i Gjermanisë po ofron gjithashtu oferta me vlerë për udhëtarët për të eksploruar vendin deri në shtator.
Si pjesë e iniciativës Super Sparpreis Last Minute, rezervimet e bëra me tarifa të minutës së fundit të shtunave dhe të dielave për udhëtime në javën pasardhëse shpërblehen me çmime deri në 6.99 euro në trenat ndërqytetës të klasit të dytë. Në Mesdhe, Renfe, kompania kombëtare hekurudhore e Spanjës, ofron Spain Rail Pass, e cila është bileta e duhur për jo-rezidentët që kërkojnë të eksplorojnë rrjetin e gjerë hekurudhor të vendit.
Qoftë në trenat kombëtarë me distanca të gjata, siç është AVE, trenat me shpejtësi të lartë apo rrugët rajonale, bileta u lejon udhëtarëve të zgjedhin numrin e udhëtimeve, klasën e udhëtimit dhe destinacionet.
Dhe Spanjës sigurisht nuk i mungojnë opsionet, nga qytetet e Trashëgimisë Botërore si Toledo, Cuenca, Segovia dhe Ávila deri te destinacionet si Granada dhe Kordoba.
Me BritRail Great Britain Pass, rrjeti kombëtar hekurudhor i vendit është perla juaj. Ai ofron një zgjedhje të llojeve fleksibile dhe të njëpasnjëshme të udhëtimit, për përdorim në çdo ditë brenda dy muajve ose ditëve të njëpasnjëshme brenda një muaji përkatësisht, në klasin e parë ose të dytë në të gjithë Anglinë, Skocinë dhe Uellsin, me çmime që fillojnë nga 141 euro. /Telegrafi/