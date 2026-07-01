Mrekulli në Venezuelë, djali gjendet gjallë pas gjashtë ditësh nën rrënoja
Një djalë trevjeçar është nxjerrë i gjallë nga rrënojat gjashtë ditë pas tërmeteve shkatërruese në Venezuelë, tha një ekip shpëtimi jordanez.
Fëmija, i quajtur Klieber Morán, u nxor nga rrënojat në shtetin La Guaira, tha presidentja e përkohshme Delcy Rodríguez.
Rodríguez e përshkroi shpëtimin e fëmijës si një "burim shprese për popullin tonë", transmeton Telegrafi.
Kjo vjen ndërsa OKB paralajmëroi se dhjetëra mijëra njerëz kishin nevojë urgjente për ushqim dhe strehim.
Numri i të vdekurve nga tërmetet e javës së kaluar - me magnitudë 7.2 dhe 7.5 - është rritur në 1,943 me më shumë se 10,000 njerëz të plagosur dhe dhjetëra mijëra të tjerë të zhdukur.
Lëkundjet masive ndoshta dëmtuan ose shkatërruan 58,870 ndërtesa, sipas një vlerësimi fillestar të të dhënave satelitore nga NASA.
Mbrojtja civile jordaneze tha se Klieberit i është dhënë ndihma e shpejtë, është dërguar në spital dhe shenjat e tij jetësore ishin të mira.
Ai po trajtohej në Karakas, tha Presidenti i Asamblesë venezuelase, Jorge Rodríguez.
Shpëtimi vjen shumë kohë pas periudhës fillestare treditore menjëherë pas tërmetit, gjatë së cilës ekspertët thonë se njerëzit e bllokuar nën rrënoja kanë shansin më të mirë për t'u gjetur gjallë.
¡Un verdadero milagro en La Guaira!
Tras 6 días bajo los escombros del edificio Los Corales Garden 1, el pequeño Klieber Morán (3 años) ha sido rescatado con vida.
Gracias a la misión de rescatistas de Jordania por este acto heroico
¡La esperanza sigue intacta! 🇻🇪🙏 pic.twitter.com/oqXK6clSRK
— Cuatro F Web (@CuatroFWeb) June 30, 2026
La Guaira është një nga zonat më të goditura, me shumë banorë vendas që përpiqen të kryejnë vetë përpjekjet e shpëtimit.
Agjencia e OKB-së për refugjatët tha të martën se mungesa e ushqimit ishte e përhapur, shërbimet bazë ishin ndërprerë dhe komunikimet ishin ndërprerë kryesisht në La Guaira.
"Tensionet në komunitet po rriten ndërsa qasja në ndihmë mbetet e kufizuar", tha UNHCR në një deklaratë në faqen e saj të internetit.
Daniela Armas, një shitëse 18-vjeçare në La Guaira e cila u plagos duke rënë nga një motoçikletë kur goditën tërmetet, i tha AFP-së se disa furnizime po shpërndaheshin "por ndonjëherë njerëzit pothuajse vrasin njëri-tjetrin për ushqim... është si një luftë gjelash".
UNHCR tha se i duheshin fillimisht 15 milionë dollarë për të "rritur mbrojtjen, artikujt thelbësorë të ndihmës dhe mbështetjen e përkohshme për strehim për 30,000 njerëz të prekur nga tërmeti gjatë gjashtë muajve".
Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) tha se shërbimet shëndetësore ishin nën "presion ekstrem".
"Tani ekziston një rrezik në rritje i shpërthimeve të sëmundjeve të parandalueshme nga vaksina", siç janë fruthi dhe difteria për shkak të mbulimit të ulët të vaksinimit, tha zëdhënësi i OBSH-së, Christian Lindmeier. /Telegrafi/