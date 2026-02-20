MPB ka ngritur kallëzim penal kundër 10 personave të dyshuar për përfshirje në drogën që u gjet në Serbi
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Publike kundër 10 personave të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion të nivelit të lartë, në lidhje me prodhimin dhe shpërndarjen e paligjshme të drogave narkotike. Dy prej tyre janë tashmë në paraburgim 48-orësh.
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, në një paraqitje televizive në emisionin "Click Plus" theksoi se akuza është rezultat i një hetimi të gjerë dhe kontrolleve të shumta të kryera në të gjithë vendin.
"Kemi dyshime të arsyeshme se këta persona janë të përfshirë drejtpërdrejt ose tërthorazi në prodhimin dhe shpërndarjen e paligjshme të drogës", tha Toshkovski, duke shtuar se gjatë kontrolleve u sekuestruan rreth 40 ton marihuanë, të cilat komisioni kompetent përcaktoi se nuk u trajtuan në përputhje me rregulloret ligjore.
Sipas ministrit, kontrollet treguan se disa kompani operonin ligjërisht dhe profesionalisht, por në disa prej tyre u zbuluan paligjshmëri serioze. "Shtrohet pyetja se ku do të kishin përfunduar ato 40 ton drogë nëse nuk do t'i kishim konfiskuar", theksoi Toshkovski.
Rasti lidhet edhe me drogën e sekuestruar në Serbinë fqinje, për të cilën ka indikacione se ajo ka origjinën nga objektet e prodhimit të kanabisit mjekësor në Maqedoni. Ministri shpjegoi se hetimi po kryhet në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet serbe dhe se pyetja thelbësore është se si një sasi e tillë droge ka hyrë në territorin e Serbisë, duke pasur parasysh funksionimin e kontrolleve të përbashkëta kufitare brenda sistemit "One stop".
Ndërkohë, Qeveria e ka ngarkuar Ministrinë e Shëndetësisë dhe komisionin kompetent, së bashku me MPB-në dhe institucione të tjera, të kryejnë kontrolle të hollësishme në të gjitha objektet e licencuara për prodhimin e kanabisit, me qëllim përcaktimin e plotë të situatës faktike dhe sanksionimin e të gjitha paligjshmërive./Telegrafi/