MPB fillon me gjoba për drejtuesit e skuterëve elektrik
Policia ka filluar të sanksionojë shoferët e skuterëve elektrikë që nuk i përmbahen rregullave të reja ligjore. Ndryshimet në Ligjin për Sigurinë në Trafikun Rrugor hynë në fuqi më 14 korrik dhe deri më tani janë lëshuar gjithsej 12 gjoba.
Sipas informacionit nga Ministria e Punëve të Brendshme, deri më tani janë lëshuar tre gjoba për drejtimin e një skuteri elektrik pa helmetë mbrojtëse, për të cilën parashikohet gjobë prej 50 euro.
Përveç kësaj, policia ka lëshuar nëntë gjoba për drejtimin e një skuteri në zonat ku lëvizja e këtij lloji automjeti nuk lejohet, me një gjobë prej 80 euro.
Është regjistruar edhe një gjobë prej 100 euro për përdorimin e telefonit celular gjatë drejtimit të një skuteri elektrik.
MPB informon se të gjitha sanksionet e lëshuara deri më tani kanë të bëjnë me të rriturit dhe deri më tani nuk është konfiskuar asnjë skuter elektrik.